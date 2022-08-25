Переход Шведа в Шахтер под угрозой срыва

Украинский вингер "Мехелена" Марьян Швед, вероятно, не перейдет в донецкий " Шахтер ".

Об этом сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

Источник утверждает, что дело в том, что клубы не могут согласовать финансовые условия. "Горняки" сейчас не хотят "разбрасываться деньгами".

Ранее сообщалось, что переход Шведа в "Шахтер" очень вероятен.

Напомним, что ранее "Шахтер" вернул трех украинцев из Европы - Богдана Михайличенко, Александра Зубкова и Ивана Петряка.