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Переход Шведа в Шахтер под угрозой срыва

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Горняки сейчас не хотят разбрасываться деньгами

Переход Шведа в Шахтер под угрозой срыва

Новина українською

Украинский вингер "Мехелена" Марьян Швед, вероятно, не перейдет в донецкий "Шахтер".

Об этом сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

Источник утверждает, что дело в том, что клубы не могут согласовать финансовые условия. "Горняки" сейчас не хотят "разбрасываться деньгами".

Ранее сообщалось, что переход Шведа в "Шахтер" очень вероятен.

Напомним, что ранее "Шахтер" вернул трех украинцев из Европы - Богдана Михайличенко, Александра Зубкова и Ивана Петряка.

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В статье: Мехелен Шахтер (Донецк) Марьян Швед
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Комментарии (3)
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oleg.m.3972 (Харьков)
26.08.2022 в 00:00
Заберите лучше Пихалёнка из Днепра. И дешевле и толку больше.
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0
Джим Слэйд (Харьков)
25.08.2022 в 23:51
Можно было не тратиться на днаря Петряка, и тогда бы хватило
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0
0
Дя дя дя (Зескотинятинськ)
25.08.2022 в 23:27
Шо, бразiли вже не лiзуть?
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0
-2

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