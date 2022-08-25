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Переход Шведа в Шахтер под угрозой срыва
Горняки сейчас не хотят разбрасываться деньгами
Украинский вингер "Мехелена" Марьян Швед, вероятно, не перейдет в донецкий "
Об этом сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.
Источник утверждает, что дело в том, что клубы не могут согласовать финансовые условия. "Горняки" сейчас не хотят "разбрасываться деньгами".
Ранее сообщалось, что переход Шведа в "Шахтер" очень вероятен.
Напомним, что ранее "Шахтер" вернул трех украинцев из Европы - Богдана Михайличенко, Александра Зубкова и Ивана Петряка.
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Источник:ЧИСТИЙ ПІДКАсТ
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Комментарии (3)
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oleg.m.3972 (Харьков)
26.08.2022 в 00:00
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Джим Слэйд (Харьков)
25.08.2022 в 23:51
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Дя дя дя (Зескотинятинськ)
25.08.2022 в 23:27
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