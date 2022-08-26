  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер и Кривбасс рассудит Монзуль. Судейские назначения на 2-й тур УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер и Кривбасс рассудит Монзуль. Судейские назначения на 2-й тур УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

УАФ объявила имена арбитров на второй тур чемпионата Украины

Шахтер и Кривбасс рассудит Монзуль. Судейские назначения на 2-й тур УПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Стали известны назначения арбитров на второй тур сезона УПЛ-2022/23.

27 августа (суббота)

"Львов" - "Зоря". Львов. "СКИФ". 13:00. Арбитр – Соловьян Александр (Киев)

"Ворскла" - "Верес". Ужгород. "Авангард". 13:00. Арбитр - Копиевский Виктор (Кропивницкий)

"Металлист 1925" - "Черноморец". Киев. НСК "Олимпийский". 15:00. Арбитр - Арановский Евгений (Киев)

28 августа (воскресенье)

"Шахтер" - "Кривбасс". Киев. НСК "Олимпийский". 15:00. Арбитр - Монзуль Катерина (Харьков), Арбитр VAR – Балакин Николай (Киевская обл.)

"Динамо" - "Днепр-1". Львов." Арена Львов". 17:00. Арбитр - Коваленко Андрей (Полтава)

"Колос" - "Рух". Ковалевка. "Колос".13:00. Арбитр - Омельченко Александр (Словьянск)

29 августа (понедельник)

"Металлист" - "Ингулец".Ужгород. "Авангард".13:00. Романов Виталий (Днепр)

"Александрия" -"Минай". Киев. НСК "Олимпийский". 13:00. Арбитр - Новохатний Владимир (Киев)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Оlegуurсhak (Хмельницький)
26.08.2022 в 09:35
О Монзуль, - пенальті! Якого біса вона вона робить у чоловічому футболі?
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде