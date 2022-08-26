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Шахтер и Кривбасс рассудит Монзуль. Судейские назначения на 2-й тур УПЛ
УАФ объявила имена арбитров на второй тур чемпионата Украины
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Стали известны назначения арбитров на второй тур сезона УПЛ-2022/23.
27 августа (суббота)
"Львов" - "Зоря". Львов. "СКИФ". 13:00. Арбитр – Соловьян Александр (Киев)
"Ворскла" - "Верес". Ужгород. "Авангард". 13:00. Арбитр - Копиевский Виктор (Кропивницкий)
"Металлист 1925" - "Черноморец". Киев. НСК "Олимпийский". 15:00. Арбитр - Арановский Евгений (Киев)
28 августа (воскресенье)
"Шахтер" - "Кривбасс". Киев. НСК "Олимпийский". 15:00. Арбитр - Монзуль Катерина (Харьков), Арбитр VAR – Балакин Николай (Киевская обл.)
"Динамо" - "Днепр-1". Львов." Арена Львов". 17:00. Арбитр - Коваленко Андрей (Полтава)
"Колос" - "Рух". Ковалевка. "Колос".13:00. Арбитр - Омельченко Александр (Словьянск)
29 августа (понедельник)
"Металлист" - "Ингулец".Ужгород. "Авангард".13:00. Романов Виталий (Днепр)
"Александрия" -"Минай". Киев. НСК "Олимпийский". 13:00. Арбитр - Новохатний Владимир (Киев)
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