Металлист 1925 определился с местом проведения домашних матчей УПЛ

В новом футбольном сезоне "Металлист 1925" будет играть в Киеве, а в качестве домашней арены главной команды харьковского клуба будет главный стадион страны – НСК "Олимпийский", сообщает пресс-служба харьковчан.

Отмечается, что из-за невозможности базироваться и проводить домашние матчи в Харькове команда переехала в столичный регион. Следовательно, к тому моменту, когда "Металлисту 1925" разрешат проводить матчи в Харькове, домашней ареной "желто-синих" будет национальный спортивный комплекс "Олимпийский".

Также стоит добавить, что резервный стадион для домашних матчей "Металлиста 1925" - НТК имени Банникова.