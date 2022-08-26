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Металлист 1925 определился с местом проведения домашних матчей УПЛ
Харьковчане будут играть в столице
Фото: ФК Металлист 1925
В новом футбольном сезоне "Металлист 1925" будет играть в Киеве, а в качестве домашней арены главной команды харьковского клуба будет главный стадион страны – НСК "Олимпийский", сообщает пресс-служба харьковчан.
Отмечается, что из-за невозможности базироваться и проводить домашние матчи в Харькове команда переехала в столичный регион. Следовательно, к тому моменту, когда "Металлисту 1925" разрешат проводить матчи в Харькове, домашней ареной "желто-синих" будет национальный спортивный комплекс "Олимпийский".
Также стоит добавить, что резервный стадион для домашних матчей "Металлиста 1925" - НТК имени Банникова.
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