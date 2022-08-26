Под вой сирен и с привкусом футбола. Акценты зрителя на играх 1-го тура УПЛ

Мы уже давно договорились с вами, что тем, кому сейчас не до футбола, в этом блоге делать нечего. Добавлю: содержательные комментарии о том, что наш уровень сейчас ниже плинтуса, будут считаться спамом в теме уже по определению. Не из ложного патриотизма, а потому что я пишу это только для тех, кому наш футбол нужен всегда, несмотря ни на что. Как воздух нужен.

Пожалуй, еще никогда за последние сорок пять лет я так не ждал старта нового сезона. Каким бы он ни был – самого факта. Один мой знакомый выразился убийственно точно: наверное, хуже этого чемпионата могло быть только его отсутствие. Давайте же помнить об этом, не забывать, почему это происходит, и начинать восприятие нынешней УПЛ не сравнением с тем, что мы потеряли, а как и полагается – едва ли не с нуля. Главное – то, что она у нас есть.

Самым ярким символом этого сезона стал матч во Львове, трижды прерываемый сигналами воздушной тревоги и все-таки доигранный. Пусть даже его участникам довелось больше времени провести в убежище, чем на поле. И я стал одним из той пары тысяч зрителей, которые терпеливо, "по-партизански", досматривали его в фейсбуке.

В обзор стартового тура я решил включить и перенесенную поближе к нему игру 7-го тура (к слову, чрезвычайно редкий и весьма похвальный, в данном случае, пример). Так мы получим хотя бы шесть из положенных восьми поединков для обсуждения. Вот они.

Заря – Ворскла 3:1

Ингулец – Александрия 1:2

Рух – Металлист 1:2

Колос – Кривбасс 1:0

Черноморец – Верес 0:1

Шахтер – Металлист 1925 0:0

Зрелищность. В целом, я бы сказал, на средний балл. Это был не то чтобы прямо футбол, но как написали бы на данном продукте в супермаркете, игра со вкусом футбола. Скорее даже с привкусом.

К просмотру мог бы рекомендовать примерно половину матчей. Не поверите, но самым содержательным назову матч открытия в Киеве, несмотря на то, что он единственный закончился без голов. А его первый тайм сочту однозначно лучшим в туре. Да, было много полумоментов, но острота у ворот возникала часто, а зрителю нужно именно это. Ну и самая результативная игра была, конечно, тоже в порядке.

Фото - ФК Шахтар

Отнюдь не плох был, всем тревогам назло, поединок "Руха" с "Металлистом". Как по мне, вполне терпимо смотрелось и кировоградское дерби. Нормальное среднее качество.

А вот в Ковалевке и на стадионе имени Банникова царила конкретная тоска. И если от последнего, с учетом нетелегеничности поля, репутации победителя и унылости понесшего ужасающие кадровые потери проигравшего, чего-то подобного и ожидал, то распиаренный "Кривбасс" и не самый скучный некогда "Колос" таки-разочаровали.

Интрига. "Верес" выиграл у "Черноморца" фактически уже в середине первого тайма – сразу после гола Клеца. Ведь единственная реальная попытка забить у одесситов имела место еще до этого. "Заря" добилась своего в первые полчаса игры с "Ворсклой", после того как Безбородько забил второй мяч. Гол Прядуна принес победу "Металлисту" во Львове в середине второго тайма. После этого "Рух" ничего существенного не создал.

В оставшихся поединках было, в этом смысле, интереснее. Одарюк мог спасти "Ингулец" от поражения во встрече с "Александрией" на 78-й минуте, да промахнулся. Еще шесть минут спустя Волынец отстоял свои ворота после удара Хобленко, сохранив победный счет для "Колоса" в матче с "Кривбассом". И, наконец, уже в компенсированное время у Дудика был шанс принести "Металлисту 1925" победу над "Шахтером", но он его скомкал.

Логика. Самый закономерный счет был зафиксирован в игре "Вереса" с "Черноморцем" - типичная минимальная победа. В принципе, в один мяч могло бы быть измерено и преимущество "Зари" над "Ворсклой". "Металлист" во Львове, скажу так, был более близок к победе.

А вот "Ингулец" - с "Александрией", и тот же "Кривбасс" - с "Колосом" были вполне себе достойны ничейки. Тогда как "Шахтер" несомненно "наиграл" на победу с "Металлистом 1925". Поэтому, с точки зрения соотношения голевых возможностей, эти результаты логичными назвать не могу.

Судейство. В принципе, мы могли бы о нем и не вспоминать. Если бы не два повода, навязчиво нам подбрасываемые.

Первый – со стороны львовского ТВ, чей комментатор активно муссировал тему игры рукой Танковского в штрафной площадке. Пообщался с коллегой Юстасом (кто не в курсе – это мой зарубежный консультант в вопросах арбитража). Его мнение: вообще-то неестественное положение руки – главный приоритет: их так учили. Но, с учетом того, что игрок вообще не видел мяча (а рука в это время двигалась назад) – что называется, на усмотрение арбитра. Шурман здесь пенальти не усмотрел.

Второй повод нам дал коуч "Кривбасса", решивший поискать причину своей неудачи в судействе. Не буду сейчас вспоминать все и подробно. Но, во-первых, прежде чем его предупредить, рефери Иванов неоднократно увещевал "борца за справедливость". Во-вторых, второй "горчичник" тот получил абсолютно заслуженно: нагнетая страсти таки на ровном месте. А в-третьих, замахнуться на ассистента рефери после удаления и, не уходя со стадиона, кричать о том, что соперники "привыкли судей покупать" - это как?

Спойлер: в матче не было ни одного судьбоносного эпизода, в котором судейство повлияло бы на результат. Заслуженный тренер "Шерифа" весь матч пытался учить арбитра, как тот должен судить. На мой взгляд, такое поведение его не красит. И да, здесь не должны учитываться никакие нефутбольные обстоятельства типа: "героям можно" (цитата из раннего действующего Президента Украины). Нужно понимать, что на примере Вернидуба мы сейчас увидим, какое поведение допустимо в УПЛ в отношении судей и соперников. А так, ничего личного.

Везение. Больше всего повезло "Металлисту 1925", когда на 75-й минуте дальний выстрел Мудрика пришелся в перекладину ворот. Это вполне мог быть финиш в поединке с "Шахтером". Также отметим удар Запорожца в стойку ворот "Александрии" в Петрово на 26-й минуте, при 0:1. Сравняй счет "Ингулец" в этом эпизоде, и неизвестно, каким бы был дальнейший сценарий этого матча.

фото - ФК Інгулець

Личности. Самой яркой фигурой тура, кто бы и что бы ни говорил, зарекомендовал себя Мудрик. Напоминаю, что здесь мы имеем в виду не влияние на результат, а максимальное участие в лучших фрагментах игры. Мудрик участвовал в семи таких эпизодах из десятка у "Шахтера".

Вторым назову Коркишко, с четырьмя такими моментами, включая участие в обоих голах "Металлиста". За место в тройке у меня поспорят партнеры по "Заре" Безбородько и Кабаев. Еще запомнился Олейник в "Ворскле".

Единственным кандидатом на яркую личность у вратарей стал Мозиль из "Металлиста 1925". Я бы зачел ему от трех до пяти важных сэйвов.

Игра после отбоя. Война продиктовала нам новую рубрику. Из песни слов не выкинешь. Вот мы и увидели своими глазами, каково оно: играть в условиях воздушной тревоги. К счастью, в этом туре она вторгалась только в одну игру – "Руха" с "Металлистом". Зато аж трижды. На 44-й и 51-й минутах – при счете 1:1, и на 77-й – при 1:2.

Любопытно, что именно после самой долгой из пауз – второй, длившейся более часа – когда по регламенту команды и судьи могли отказаться от продолжения матча, перенеся его на другой день, был забит решающий мяч. Таким образом, можно считать, что "Металлист" завоевал два очка в игре после отбоя. Тогда как "Рух" стал ее жертвой.

Естественно, дай Бог, чтобы на этом сия условная таблица благополучно и закончилась… Я намеренно не комментировал возобновление официального футбола в стране в условиях войны. Не стану и теперь. Бачили очі, що купували.

фото - ФК Рух

Симпатии. Больше всех в футбол пытался играть "Шахтер". Следующей назвал бы "Зарю", а в тройку включил бы "Металлист". Все они, разумеется, давали играть и своим соперникам, благодаря чему их матчи, на мой зрительский взгляд, удались.

Наиболее унылое зрелище представил собой "Черноморец". Недалеко от него ушел и "Кривбасс", активизировавшийся лишь в последнюю четверть часа игры.

Анонсы. Гвоздь программы второго тура – поединок "Динамо" с "Днепром-1". Говорят, он может пройти за границей. Что ж, красиво жить не запретишь. Единственное, что несколько снижает остроту ожиданий – у команды Кучера будет на два дня меньше отдыха после Европы, нежели у команды Луческу. Которая, к тому же, начала сезон гораздо раньше и является безусловным фаворитом. Словом, хотелось бы ошибаться, но…

Долго изучал список остальных матчей, в надежде посоветовать вам что-нибудь еще, но пока не обнаружил достойной внимания пары. А лично мне будет особенно любопытно последить за "Металлистом" (с "Ингульцом") и за "Ворсклой" (с "Вересом") – командами, которые этим летом в разное время вызвали мои зрительские симпатии.

Хотя посмотреть, как всегда, постараюсь все, чтобы дать вам тут максимально развернутую картину. А сегодня это ой как непросто – в условиях "телевизионной войны".

Хотите мое мнение по этому поводу? Так уж сложилось, что я пишу здесь – для людей, имеющих возможность смотреть футбол в интернете. И невольно выражаю их мнение. Мне интересно видеть все, и желательно на одном ресурсе и в одном качестве. Единый телепул как раз об этом.

Меня тоже устраивал весь футбол по бесплатному ТВ. Но если для блага лиги нужно, чтобы он стал платным, то тоже, наверное, весь. Мне так удобнее, как зрителю. И да, зачем тогда вообще нужна УПЛ, если ее решения, по уставу принимаемые большинством голосов, может спокойно не соблюдать меньшинство? Ни больше, ни меньше.

Будем спекулировать на чаяниях дедушек, оставшихся без футбола? Да я и сам бы раньше так делал. Пока верил в то, что футбол существует для них. Не поверите, но, к сожалению, это не так…