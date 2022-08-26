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Источник: Шахтер и Динамо могут сыграть матч УПЛ в Лондоне

Премьер-лига
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Поединок запланирован на 15 октября

Источник: Шахтер и Динамо могут сыграть матч УПЛ в Лондоне

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Матч 7-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Динамо" пройдет за пределами Украины. Как сообщает Tribuna.com со ссылкой на источники, близки к донецкому клубу, встреча может состояться в столице Великобритании - Лондоне.

На данный момент решаются организационные вопросы по поводу матча. Все средства, заработанные от продажи билетов будут переданы на гуманитарные нужды и ВСУ.

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу идею поддержал. Матч должен пройти 15 октября.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Tribuna.com

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Комментарии (1)
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zloyded (Киев)
26.08.2022 в 11:48
Ахмєтов до себе у володіння кличе? А він проплатить переліт Динамо, чи прикриється благодійністю і скаже, якщо Динамо не погодиться, то вони не патріоти?! Цей аферист може таке закрутити, щоб черговий хай підняти...
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