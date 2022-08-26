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Источник: Шахтер и Динамо могут сыграть матч УПЛ в Лондоне
Поединок запланирован на 15 октября
фото - Олександр Приходько
Матч 7-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Динамо" пройдет за пределами Украины. Как сообщает Tribuna.com со ссылкой на источники, близки к донецкому клубу, встреча может состояться в столице Великобритании - Лондоне.
На данный момент решаются организационные вопросы по поводу матча. Все средства, заработанные от продажи билетов будут переданы на гуманитарные нужды и ВСУ.
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу идею поддержал. Матч должен пройти 15 октября.
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