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Львов - Заря: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Львов" - "Заря", украинская Премьер-лига, 27 августа 2022

Львов - Заря: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

"Львов" пропускал первый тур УПЛ по тайным причинам. Правда тайна эта стала "секретом полишинеля", поскольку многие инсайдеры сходу узнали причину - у коллектива Дулуба были проблемы с формированием заявки на сезон. Однако игра вторая должна пройти в срок, "сине-золотые" уже заявили 12 футболистов и готовы дать бой "Заре", удивившей всех нас в первом туре.

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Коллектив ван Леувена неожиданно легко справился с "Ворсклой" и теперь готовится продолжить удачный путь. Особых вопросов нет - именно луганчане считаются явными фаворитами ближайшей игры.

Смотрите матч второго тура УПЛ в субботу, 27-го августа, на канале "Setanta Sports". "Setanta" - официальный транслятор нового сезона украинского первенства. Начало игры в 13:00.

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Трансляція матчу Львів - Зоря
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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Львов" - "Заря" на UA-Футбол>>

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В статье: Заря (Луганск) ФК Львов
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