Львов - Заря: где и когда смотреть матч УПЛ

"Львов" пропускал первый тур УПЛ по тайным причинам. Правда тайна эта стала "секретом полишинеля", поскольку многие инсайдеры сходу узнали причину - у коллектива Дулуба были проблемы с формированием заявки на сезон. Однако игра вторая должна пройти в срок, "сине-золотые" уже заявили 12 футболистов и готовы дать бой "Заре", удивившей всех нас в первом туре.

Коллектив ван Леувена неожиданно легко справился с "Ворсклой" и теперь готовится продолжить удачный путь. Особых вопросов нет - именно луганчане считаются явными фаворитами ближайшей игры.

Смотрите матч второго тура УПЛ в субботу, 27-го августа, на канале "Setanta Sports". "Setanta" - официальный транслятор нового сезона украинского первенства. Начало игры в 13:00.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Львів - Зоря Смотреть трансляцию