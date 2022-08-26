Металлист 1925 - Черноморец: где и когда смотреть матч УПЛ

В первом туре харьковчане и одесситы играли против команд разного уровня, показав разный результат и оставив после себя разное впечатление. "Металлист 1925" удивил организованностью и сыгранностью, справедливо взяв один бал в игре против донецкого "Шахтера". "Черноморец" наоборот, немного опечалил, по делу минимально уступив "Вересу". Правда стоит делать сноску, что Роману Григорчуку часто нужно время на построение своей игры.

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Ко второму туре команды подходят с абсолютно противоположным настроением, однако это не значит, что игра лишена интриги. Нас ожидает боевой и равный поединок.

Смотрите матч второго тура УПЛ в субботу, 27-го августа, на канале "Setanta Sports". "Setanta" - официальный транслятор нового сезона украинского первенства. Начало игры в 15:00.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Металіст 1925 - Чорноморець Смотреть трансляцию