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Металлист 1925 - Черноморец: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Где покажут в прямом эфире матч "Металлист 1925" - "Черноморец", украинская Премьер-лига, 27 августа 2022

Металлист 1925 - Черноморец: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: ФК Металлист 1925

UA-Футбол
Новина українською

В первом туре харьковчане и одесситы играли против команд разного уровня, показав разный результат и оставив после себя разное впечатление. "Металлист 1925" удивил организованностью и сыгранностью, справедливо взяв один бал в игре против донецкого "Шахтера". "Черноморец" наоборот, немного опечалил, по делу минимально уступив "Вересу". Правда стоит делать сноску, что Роману Григорчуку часто нужно время на построение своей игры.

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Ко второму туре команды подходят с абсолютно противоположным настроением, однако это не значит, что игра лишена интриги. Нас ожидает боевой и равный поединок.

Смотрите матч второго тура УПЛ в субботу, 27-го августа, на канале "Setanta Sports". "Setanta" - официальный транслятор нового сезона украинского первенства. Начало игры в 15:00.

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Трансляція матчу Металіст 1925 - Чорноморець
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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Металлист 1925" - "Черноморец" на UA-Футбол>>

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В статье: Черноморец (Одесса) Металлист 1925 (Харьков)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
26.08.2022 в 17:13
ЧО молодёжка выиграла М 1925 а основа проиграет --будет как с Вересом
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