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Металлист 1925 - Черноморец: где и когда смотреть матч УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч "Металлист 1925" - "Черноморец", украинская Премьер-лига, 27 августа 2022
Фото: ФК Металлист 1925
В первом туре харьковчане и одесситы играли против команд разного уровня, показав разный результат и оставив после себя разное впечатление. "Металлист 1925" удивил организованностью и сыгранностью, справедливо взяв один бал в игре против донецкого "Шахтера". "Черноморец" наоборот, немного опечалил, по делу минимально уступив "Вересу". Правда стоит делать сноску, что Роману Григорчуку часто нужно время на построение своей игры.
Ко второму туре команды подходят с абсолютно противоположным настроением, однако это не значит, что игра лишена интриги. Нас ожидает боевой и равный поединок.
Смотрите матч второго тура УПЛ в субботу, 27-го августа, на канале "Setanta Sports". "Setanta" - официальный транслятор нового сезона украинского первенства. Начало игры в 15:00.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Металлист 1925" - "Черноморец"
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