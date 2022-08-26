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"Есть детали, которые нужно решить". Селезнев - о своем будущем в Минае
Форвард хочет поиграть еще полгода
Фото: ФК Минай
Нападающий "Миная" Евгений Селезнев прокомментировал свое будущее в закарпатском клубе. Напомним, что украинец до сих пор не заявлен клубом на новый сезон.
– Чемпионат стартовал, но есть некоторые детали, которые нужно решить. Может, я буду в клубе, может – не буду. Не знаю, я не руководитель.
– Пересоляк за то, чтобы ты переподписал контракт?
– Так оно и есть.
– А почему не можете договориться? Финансы?
– Нет, они никогда не играли роли в моей карьере. Если ты думаешь о финансах, ты уже гастарбайтер.
– Силы играть еще есть?
– Я тебе скину скриншот с тренировки – по километражу, который я пробежал, я был второй в команде. Но бегать, как бегал Шевчук, не нужно.
– Если не "Минай", то конец карьеры?
– А что ты предлагаешь? В "Барселону" уйти?
– Я слышал о варианте с "Металлистом".
– В настоящее время я в "Минае". Я хочу остаться только здесь, потому что в клубе хорошие ребята, которым нужно помогать. Они не уверены в себе, их нужно еще учить. Если я им это передам, они будут играть на другом уровне. Хочу, чтобы кто-то когда-то пришел ко мне и поблагодарил. Но если никто и не скажет спасибо, то мне все равно – до жопы. Но он будет играть.
Тренером я не желаю быть. Зачем мне ходить седым всю жизнь.
– Перед уходом на пенсию рекорд будет побит?
– Я не гонюсь за рекордом. Гораздо важнее помочь молодым футболистам. Если 2-3 из них заиграют, а они заиграют, то для меня это будет важнее рекорда.
– Тебе предлагают должность в клубе. Ты видишь себя функционером?
– Функционером да, но не тренером. Слава Шевчук был тренером, и что? Начал заикаться. Я не тренер, я не хочу нервничать. Если я буду функционером, то я буду видеть, какие футболисты нужны команде.
Я еще хочу полгода поиграть. Я на футбольном поле начал свою карьеру, на футбольном поле хочу ее и завершить. Если я не буду тянуть, то подниму руку и скажу, – сказал Селезнев.
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