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"Есть детали, которые нужно решить". Селезнев - о своем будущем в Минае

Премьер-лига
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Форвард хочет поиграть еще полгода

"Есть детали, которые нужно решить". Селезнев - о своем будущем в Минае

Фото: ФК Минай

Новина українською

Нападающий "Миная" Евгений Селезнев прокомментировал свое будущее в закарпатском клубе. Напомним, что украинец до сих пор не заявлен клубом на новый сезон.

– Чемпионат стартовал, но есть некоторые детали, которые нужно решить. Может, я буду в клубе, может – не буду. Не знаю, я не руководитель.

Пересоляк за то, чтобы ты переподписал контракт?

– Так оно и есть.

– А почему не можете договориться? Финансы?

– Нет, они никогда не играли роли в моей карьере. Если ты думаешь о финансах, ты уже гастарбайтер.

– Силы играть еще есть?

– Я тебе скину скриншот с тренировки – по километражу, который я пробежал, я был второй в команде. Но бегать, как бегал Шевчук, не нужно.

– Если не "Минай", то конец карьеры?

– А что ты предлагаешь? В "Барселону" уйти?

– Я слышал о варианте с "Металлистом".

– В настоящее время я в "Минае". Я хочу остаться только здесь, потому что в клубе хорошие ребята, которым нужно помогать. Они не уверены в себе, их нужно еще учить. Если я им это передам, они будут играть на другом уровне. Хочу, чтобы кто-то когда-то пришел ко мне и поблагодарил. Но если никто и не скажет спасибо, то мне все равно – до жопы. Но он будет играть.

Тренером я не желаю быть. Зачем мне ходить седым всю жизнь.

– Перед уходом на пенсию рекорд будет побит?

– Я не гонюсь за рекордом. Гораздо важнее помочь молодым футболистам. Если 2-3 из них заиграют, а они заиграют, то для меня это будет важнее рекорда.

– Тебе предлагают должность в клубе. Ты видишь себя функционером?

– Функционером да, но не тренером. Слава Шевчук был тренером, и что? Начал заикаться. Я не тренер, я не хочу нервничать. Если я буду функционером, то я буду видеть, какие футболисты нужны команде.

Я еще хочу полгода поиграть. Я на футбольном поле начал свою карьеру, на футбольном поле хочу ее и завершить. Если я не буду тянуть, то подниму руку и скажу, – сказал Селезнев.

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В статье: Евгений Селезнев ФК Минай
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Источник:
ЧИСТИЙ ПІДКАсТ

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