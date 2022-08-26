Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Колос усилился центрбеком, который находился на просмотре в Шахтере
Детали сделки не афишируются
Фото: ФК Колос
"Колос" на своем официальном сайте объявил о подписании центрального защитника Сергея Чоботенко.
Детали соглашения с 25-летним футболистом не афишируются.
Чоботенко - воспитанник академии "Динамо". Затем выступал за молодежную команду "Шахтера". Последним его клубом был "Мариуполь", который он покинул по итогам сезона. Зимой 2022-го он договорился о контракте с "Днепром-1", однако не подошел новому наставнику - Александру Кучеру. Летом он находился на просмотре в донецком "Шахтере".
В прошлом сезоне Чоботенко провел 5 матчей за "азовцев", результативными действиями не отличался.
Популярное сейчас
- Выбор для Динамо. Жеребьевка группового этапа Лиги Европы. ОНЛАЙН
- Сегодня Динамо и Днепр-1 узнают соперников на групповом этапе еврокубков
- "Группа интересная и сильная". Новичок Шахтера оценил жребий Лиги чемпионов
- Уже без Футболов и с почти единым пулом УПЛ. Где и как смотреть футбол в сезоне-2022/23
- Красотка дня. Жена Джона Терри демонстрирует роскошную фигуру на отдыхе. ФОТО
- Украинский блогер собрал 24 миллиона гривен на День Независимости