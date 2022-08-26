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Колос усилился центрбеком, который находился на просмотре в Шахтере

Премьер-лига
(1 голосов)

Детали сделки не афишируются

Колос усилился центрбеком, который находился на просмотре в Шахтере

Фото: ФК Колос

Новина українською

"Колос" на своем официальном сайте объявил о подписании центрального защитника Сергея Чоботенко.

Детали соглашения с 25-летним футболистом не афишируются.

Чоботенко - воспитанник академии "Динамо". Затем выступал за молодежную команду "Шахтера". Последним его клубом был "Мариуполь", который он покинул по итогам сезона. Зимой 2022-го он договорился о контракте с "Днепром-1", однако не подошел новому наставнику - Александру Кучеру. Летом он находился на просмотре в донецком "Шахтере".

В прошлом сезоне Чоботенко провел 5 матчей за "азовцев", результативными действиями не отличался.

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В статье: Колос (Ковалевка) Сергей Чоботенко
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Источник:
ФК Колос

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