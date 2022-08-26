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СМИ: Шахтер хотел получить 35 млн евро за Мудрика - горнякам предлагали меньше

Премьер-лига
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(2 голосов)

Отпугали всех претендентов

СМИ: Шахтер хотел получить 35 млн евро за Мудрика - горнякам предлагали меньше

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

У вингера "Шахтера" Михаила Мудрика было несколько вариантов продолжения карьеры этим летом за границей. Однако, финансовые аппетиты "горняков" отпугали всех претендентов на игрока сборной Украины.

Как сообщает "Футбол 24", дончане хотели получить за Мудрика 35 миллионов евро. Больше всего давала французская "Ницца" – 25 млн, немецкий "Байер" и английский "Брентфорд" – меньше. Более того, все были готовы выплачивать эту сумму по частям в течение 2-3 лет. "Шахтер" хотел получить деньги сразу или максимум в течение года.

Напомним, сам Мудрик признался, что решил остаться в команде, несмотря на предложения европейских клубов. А представитель украинца Алексей Алехин сообщил, что "Шахтер" отклонил все предложения по 21-летнему украинцу.

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В статье: Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Источник:
Футбол 24

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Комментарии (5)
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oda1979 (Запорожье)
26.08.2022 в 16:17
Все верно. Поиграет годик другой в УПЛ, наберется опыта и мастерства, и можно за 50-60 продать легко.
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+1
0
Черноморчик (Одесса )
26.08.2022 в 16:15
Ещё один кандидат на звание вечно падающий надежды . А потом аренды и бац конец карьеры .
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0
-1
avatar
scorpius (Ck)
26.08.2022 в 15:29
35 млн - невероятная глупость и жадность. Никто сейчас столько не даст
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+1
-1
oleg.m.3972 (Харьков)
26.08.2022 в 16:00
И то только потому, что у нас война. Был бы нормальный чемпионат, с 35 только б стартовали. В Европе тоже не пальцем деланые. Пользуясь случаем (под военный шумок) хотят скастить треть, а то и половину от реальной стоимости игрока.
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0
0
Мурзік Васильович (Київ)
26.08.2022 в 14:59
Якщо це правда, то вони дурні... 25 - це вже переплата за нього!
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+4
-1

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