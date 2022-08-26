СМИ: Шахтер хотел получить 35 млн евро за Мудрика - горнякам предлагали меньше

У вингера "Шахтера" Михаила Мудрика было несколько вариантов продолжения карьеры этим летом за границей. Однако, финансовые аппетиты "горняков" отпугали всех претендентов на игрока сборной Украины.

Как сообщает "Футбол 24", дончане хотели получить за Мудрика 35 миллионов евро. Больше всего давала французская "Ницца" – 25 млн, немецкий "Байер" и английский "Брентфорд" – меньше. Более того, все были готовы выплачивать эту сумму по частям в течение 2-3 лет. "Шахтер" хотел получить деньги сразу или максимум в течение года.

Напомним, сам Мудрик признался, что решил остаться в команде, несмотря на предложения европейских клубов. А представитель украинца Алексей Алехин сообщил, что "Шахтер" отклонил все предложения по 21-летнему украинцу.