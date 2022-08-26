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"Стыд и позор". Экс-игрок сборной Украины отреагировал на скандал с телепулом
Украинские клубы даже во время войны не смогли объединиться
Фото: dynamo.kiev.ua
Эксперт и экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал ситуацию с трансляцией матчей чемпионата УПЛ.
"Какой же цирк у нас опять с единым телепулом и правами на трансляцию. Ужасно, что даже во время войны, у нас не смогли договориться о телевещании и объединиться. Стыд и позор", - написал Левченко на своей странице в Twitter.
Напомним, что в первом туре УПЛ "Заря" и "Рух" не пустили съемочные группы канала Setanta Sports, который является официальным транслятором чемпионата Украины. Лига пообещала передать данным в КДК УАФ.
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