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"Стыд и позор". Экс-игрок сборной Украины отреагировал на скандал с телепулом

Премьер-лига
(1 голосов)

Украинские клубы даже во время войны не смогли объединиться

"Стыд и позор". Экс-игрок сборной Украины отреагировал на скандал с телепулом

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Эксперт и экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал ситуацию с трансляцией матчей чемпионата УПЛ.

"Какой же цирк у нас опять с единым телепулом и правами на трансляцию. Ужасно, что даже во время войны, у нас не смогли договориться о телевещании и объединиться. Стыд и позор", - написал Левченко на своей странице в Twitter.

Напомним, что в первом туре УПЛ "Заря" и "Рух" не пустили съемочные группы канала Setanta Sports, который является официальным транслятором чемпионата Украины. Лига пообещала передать данным в КДК УАФ.

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В статье: Евгений Левченко телепул
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
26.08.2022 в 16:03
Левченко ответь когда будет сокращение слуг (депутатов)футбола --их больше чем команд --нашли корыто и не чего не делают а получают хорошие бабки--их бабки на бесплатный показ матчей
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0
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Alex-696 (Немирів)
26.08.2022 в 15:20
Здається мені, що все це через одного м.удака, який керує футболрм в Украхні на свою користь. Прізвище самі знаєте. Із досягнень, найвище - програш кантонам в офісі.
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-1

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