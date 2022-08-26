"Стыд и позор". Экс-игрок сборной Украины отреагировал на скандал с телепулом

Эксперт и экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал ситуацию с трансляцией матчей чемпионата УПЛ.

"Какой же цирк у нас опять с единым телепулом и правами на трансляцию. Ужасно, что даже во время войны, у нас не смогли договориться о телевещании и объединиться. Стыд и позор", - написал Левченко на своей странице в Twitter.