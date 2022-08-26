Ворскла - Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Этот матч интригует. "Ворскла" – участник еврокубков от Украины, а "Верес" – команда, которая громко не заявляет о своих амбициях, однако исправно берет очки в прагматичном стиле. Соперники сыграют в Ужгороде на стадионе "Авангард".

Матч состоится 27-го августа 2022-го года в 13:00. Текстовую онлайн трансляцию матча читайте в матче-центре UA-Футбол >>>

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