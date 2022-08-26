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Вице-президент Мариуполя: На тренировочных полях царит русский мир во всей красе

Премьер-лига
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Отсутствие ухода убило футбольный газон

Вице-президент Мариуполя: На тренировочных полях царит русский мир во всей красе

Фото: Фейсбук Андрея Санина

Новина українською

Вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин показал состояние тренировочных полей азовского клуба после оккупации города российскими захватчиками.

"Друзья, вас когда-то посещали мысли о том, как выглядели бы футбольные поля, если бы ими ежедневно и каждую ночь не занимались пчелки из агрономической службы?

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Я всегда гнал такие мысли, потому что прекрасно отдавал себе отчет в том, что отсутствие квалифицированного и регулярного ухода означает фактическую смерть футбольного газона. К сожалению, оккупация Мариуполя российскими орками заставила своими глазами убедиться в моих опасениях.

Это тренировочные поля "Мариуполя". До войны – одна из лучших тренировочных площадок профессионального футбола Украины. Интеллектуальная система автоматического полива, энергоэффективная система освещения, комфортная трибуна на 200 зрителей, многофункциональная телевизионная башня – все это и многое другое мы реализовали в предвоенные годы.

Сейчас на тренировочных полях "Мариуполя" царит русский мир во всей своей нелепой красе", - написал Санин на своей странице в Facebook.

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В статье: ФК Мариуполь (расформирован 2022) Андрей Санин
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