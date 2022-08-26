Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вице-президент Мариуполя: На тренировочных полях царит русский мир во всей красе
Отсутствие ухода убило футбольный газон
Фото: Фейсбук Андрея Санина
Вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин показал состояние тренировочных полей азовского клуба после оккупации города российскими захватчиками.
"Друзья, вас когда-то посещали мысли о том, как выглядели бы футбольные поля, если бы ими ежедневно и каждую ночь не занимались пчелки из агрономической службы?Читайте также"Все, что не смогли украсть - испортили". Представитель Мариуполя показал разрушенный офис клуба
Я всегда гнал такие мысли, потому что прекрасно отдавал себе отчет в том, что отсутствие квалифицированного и регулярного ухода означает фактическую смерть футбольного газона. К сожалению, оккупация Мариуполя российскими орками заставила своими глазами убедиться в моих опасениях.
Это тренировочные поля "Мариуполя". До войны – одна из лучших тренировочных площадок профессионального футбола Украины. Интеллектуальная система автоматического полива, энергоэффективная система освещения, комфортная трибуна на 200 зрителей, многофункциональная телевизионная башня – все это и многое другое мы реализовали в предвоенные годы.
Сейчас на тренировочных полях "Мариуполя" царит русский мир во всей своей нелепой красе", - написал Санин на своей странице в Facebook.
Популярное сейчас
- Выбор для Днепра-1. Жеребьевка группового этапа Лиги Конференций. ОНЛАЙН
- Динамо получило соперников в групповом этапе Лиги Европы
- Шикарный гол ножницами. Легионер Динамо помог своей команде выйти в группу Лиги конференций
- Делом займётся КДК. Setanta не пустили снимать матч Заря - Ворскла
- Во Львовской области предлагают строить убежища в виде нор хоббитов из Властелина колец. ФОТО
- Украинский блогер собрал 24 миллиона гривен на День Независимости
Новости по теме
- 13:57 Украинские "Все, что не смогли украсть - испортили". Представитель Мариуполя показал разрушенный офис клуба
- 14:14 Украинские Представитель Мариуполя показал разрушения местного стадиона из-за обстрелов рф
- 20:23 Украинские Вице-президент Мариуполя показал состояние тренировочных полей после бомбардировок