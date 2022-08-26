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Динамо заявило на УПЛ сына Олега Саленко

Премьер-лига
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Возможно, увидим на поле 17-летнего хавбека

Динамо заявило на УПЛ сына Олега Саленко

фото из свободных источников

Новина українською

Киевское "Динамо" внесло в заявку на сезон УПЛ 2022/23 полузащитника Романа Саленко.

17-летний хавбек – сын бывшего форварда киевского клуба Олега Саленко. Футболист уже есть в заявке команды на сайте УПЛ.

Хавбек заявлен по списку Б.

Он уже сыграл за "Динамо" U-19 в матче стартового тура молодежного чемпионата против "Ингульца" (4:1)

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В статье: Олег Саленко Динамо (Киев)
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Источник:
УПЛ

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