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Динамо заявило на УПЛ сына Олега Саленко
Возможно, увидим на поле 17-летнего хавбека
фото из свободных источников
Киевское "
17-летний хавбек – сын бывшего форварда киевского клуба Олега Саленко. Футболист уже есть в заявке команды на сайте УПЛ.
Хавбек заявлен по списку Б.
Он уже сыграл за "Динамо" U-19 в матче стартового тура молодежного чемпионата против "Ингульца" (4:1)
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Источник:УПЛ
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