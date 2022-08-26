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Металлист 1925 подписал Борячука

Премьер-лига
(1 голосов)

Усиление для харьковчан

Металлист 1925 подписал Борячука

metalist1925.com

Новина українською

"Металлист 1925" заключил контракт с девятым летним новичком.

Игроком харьковской команды стал 26-летний украинский нападающий Андрей Борячук. Срок аренды до конца сезона.

Андрей Борячук родился в Виннице, является воспитанником "Шахтера".

На профессиональном уровне играл за все возрастные команды "Шахтера", "Мариуполь", турецкий "Резиспор", венгерский "Мезеоковешд" и львовский "Рух". В составе последнего провел полтора года, 23 сыгранных матча – 6 голов

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В статье: Андрей Борячук Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Металлист 1925

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Комментарии (2)
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жека-киев (биг виладж)
26.08.2022 в 18:49
В Маріку, грав бомба, і вік якраз саме той. В чекушці, в пас грали не погано,. Дуже вірогідно, шо шось в них вийде
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alex.belogubko (одесса)
26.08.2022 в 18:31
только ЧО берёт пенсионеров на шару
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