Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металлист 1925 подписал Борячука
Усиление для харьковчан
metalist1925.com
"
Игроком харьковской команды стал 26-летний украинский нападающий Андрей Борячук. Срок аренды до конца сезона.
Андрей Борячук родился в Виннице, является воспитанником "Шахтера".
На профессиональном уровне играл за все возрастные команды "Шахтера", "Мариуполь", турецкий "Резиспор", венгерский "Мезеоковешд" и львовский "Рух". В составе последнего провел полтора года, 23 сыгранных матча – 6 голов
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Металлист 1925
Популярное сейчас
- Шикарный гол ножницами. Легионер Динамо помог своей команде выйти в группу Лиги конференций
- Красотка дня. Жена Джона Терри демонстрирует роскошную фигуру на отдыхе. ФОТО
- Кривцов: Жеребьевка для нас хорошая. Будем биться в каждом матче
- Что-то пошло не так. Вацко не будет комментировать матч Рух - Металлист
- Жена секретаря путина развлекается в Греции, несмотря на санкции. ВИДЕО
- Жена Малиновского заявила, что они с Русланом купили дом в Бергамо
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
жека-киев (биг виладж)
26.08.2022 в 18:49
Ответить
0
0
alex.belogubko (одесса)
26.08.2022 в 18:31
Ответить
0
0