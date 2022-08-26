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Колос заявил Безбородько на сезон УПЛ, Заря убрала форварда из заявки
Ковалевцы вернули форварда
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Нападающий "Зари" Денис Безбородько вернулся в "
Ковалевский клуб уже внес его в заявку на сезон на сайте УПЛ, при этом "Заря" убрала игрока из своей заявки.
Отметим, что 28-летний нападающий перебрался в ковалевский клуб прошлой зимой, но не сыграл за него ни одного матча из-за вторжения рашистов в Украину.
После этого Безбородько выступал в Венгрии за "Дьирмот", а этим летом на правах аренды присоединился к "Заре".
Отметим, что в первом туре Премьер-лиги Безбородько оформил дубль в ворота "Ворсклы".
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