Колос заявил Безбородько на сезон УПЛ, Заря убрала форварда из заявки

Нападающий "Зари" Денис Безбородько вернулся в " Колос ", которому принадлежит его контракт.

Ковалевский клуб уже внес его в заявку на сезон на сайте УПЛ, при этом "Заря" убрала игрока из своей заявки.

Отметим, что 28-летний нападающий перебрался в ковалевский клуб прошлой зимой, но не сыграл за него ни одного матча из-за вторжения рашистов в Украину.

После этого Безбородько выступал в Венгрии за "Дьирмот", а этим летом на правах аренды присоединился к "Заре".

Отметим, что в первом туре Премьер-лиги Безбородько оформил дубль в ворота "Ворсклы".