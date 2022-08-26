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Колос заявил Безбородько на сезон УПЛ, Заря убрала форварда из заявки

Премьер-лига
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Ковалевцы вернули форварда

Колос заявил Безбородько на сезон УПЛ, Заря убрала форварда из заявки

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Новина українською

Нападающий "Зари" Денис Безбородько вернулся в "Колос", которому принадлежит его контракт.

Ковалевский клуб уже внес его в заявку на сезон на сайте УПЛ, при этом "Заря" убрала игрока из своей заявки.

Отметим, что 28-летний нападающий перебрался в ковалевский клуб прошлой зимой, но не сыграл за него ни одного матча из-за вторжения рашистов в Украину.

После этого Безбородько выступал в Венгрии за "Дьирмот", а этим летом на правах аренды присоединился к "Заре".

Отметим, что в первом туре Премьер-лиги Безбородько оформил дубль в ворота "Ворсклы".

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В статье: Заря (Луганск) Колос (Ковалевка) Денис Безбородько
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Источник:
УПЛ

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