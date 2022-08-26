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Суркис: Ни у одной украинской команды сейчас нет возможности приобрести качественное усиление

Премьер-лига
(3 голосов)

В Украину просто отказываются ехать иностранцы

Суркис: Ни у одной украинской команды сейчас нет возможности приобрести качественное усиление

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис высказался о нынешней трансферной политике киевского клуба.

– В связи с серьезной группой Лиги Европы планируете ли вы усиление команды?

– Ни у одной украинской команды сейчас нет возможности приобрести качественное усиление. В Украину просто отказываются ехать иностранцы. Честь и хвала нашему тренеру, который в 77 лет, несмотря на все рекомендации отложить идею возвращения команды в Украину, не только настоял на нашем возвращении, но и показал своим примером, что такое любовь и честь! Он работает с нашими воспитанниками, с украинскими футболистами и одним поляком. И этим составом мы снова выйдем на поле и снова будем бороться, чтобы радовать наших болельщиков.

– Будут ли потери в составе?

– Трансферный рынок открыт. Если будет предложение по футболисту, мы садимся и начинаем переговоры. Я это говорю официально: будет предложение – будет разговор.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (3)
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диментий с кремня (кременчуг)
26.08.2022 в 21:58
Учитывая какой у Динамо отсталый менеджмент-усиления я не наблюдаю лет 20
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
26.08.2022 в 21:06
Качественно тренируйте тех кого имеете. А то будете всю жизнь беседиными.
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0
-2
Romb_DK (Київ)
26.08.2022 в 21:23
Ще один претендент повчити Луческу тренувати Пвсля Блохіна жодного Олега в Динамо не візьмуть
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0
-1

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