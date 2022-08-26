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Суркис: Ни у одной украинской команды сейчас нет возможности приобрести качественное усиление
В Украину просто отказываются ехать иностранцы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "
– В связи с серьезной группой Лиги Европы планируете ли вы усиление команды?
– Ни у одной украинской команды сейчас нет возможности приобрести качественное усиление. В Украину просто отказываются ехать иностранцы. Честь и хвала нашему тренеру, который в 77 лет, несмотря на все рекомендации отложить идею возвращения команды в Украину, не только настоял на нашем возвращении, но и показал своим примером, что такое любовь и честь! Он работает с нашими воспитанниками, с украинскими футболистами и одним поляком. И этим составом мы снова выйдем на поле и снова будем бороться, чтобы радовать наших болельщиков.
– Будут ли потери в составе?
– Трансферный рынок открыт. Если будет предложение по футболисту, мы садимся и начинаем переговоры. Я это говорю официально: будет предложение – будет разговор.
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