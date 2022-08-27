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Морозюк: На сколько я знаю из середины команды, у Динамо не очень хорошее психологическое состояние

Премьер-лига
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Конечно, причины всем известны

Морозюк: На сколько я знаю из середины команды, у Динамо не очень хорошее психологическое состояние

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Бывший игрок киевского "Динамо" Николай Морозюк прокомментировал жеребьевку Лиги Европы для "бело-синих":

“Как для Лиги Европы, нельзя сказать, что это непроходимая группа. Можно сражаться за первое-второе место. Думаю, "Динамо" по силам выйти из этой группы. Будет тяжело, но киевляне могут преодолеть этот барьер.

Да, "Динамо" недавно играло с "Фенербахче" и переигрывало его, но в группе несколько иная специфика. Можно взять очки с теми же турками, но потерять с "Ренном". Здесь нужно хорошо пройти дистанцию.

Думаю, в ближайшее время мы увидим совсем другое "Динамо". На сколько я знаю из середины команды, у "Динамо" не очень хорошее психологическое состояние. Трудно играть ответственные матчи, находясь постоянно за границей, без семей и зная, что происходит у нас в государстве. В таком графике очень тяжело работать. На игроках нереально большая ответственность.

Много молодых футболистов, и им непросто. Команду можно критиковать за ошибки, но за то, что они прошли "Фенербахче" и "Штурм" – только похвалить. "Бенфика" же – другой уровень сейчас, по сравнению с нынешним "Динамо", - сказал Морозюк.

Напомним, первый тур Лиги Европы состоится 8 сентября. Пока неизвестно, с кем сыграет Динамо, ведь УЕФА еще не опубликовала календарь группового этапа еврокубков.

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В статье: Николай Морозюк Динамо (Киев)
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Источник:
1927.kiev.ua

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Комментарии (1)
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qwerty33 (Kyiv)
27.08.2022 в 08:54
На скільки я знаю з середини команди, в “Динамо” не дуже хороший психологічний стан. Важко грати відповідальні матчі, знаходячись постійно закордоном, без сімей і знаючи, що коїться у нас в державі. Це якийсь новий вид приколу, чи жарту, чи стьобу? Вони із сімʼями за кордоном!
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