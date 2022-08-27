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Игорь Суркис: Нельзя сегодня брать с людей ни копейки за трансляцию матчей, это мое мнение и я буду его отстаивать до конца
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Фото: ФК Динамо
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис снова высказался на счет трансляции поединков УПЛ:
“Нельзя сегодня брать с людей ни копейки за трансляцию матчей, это мое мнение. Я буду ее отстаивать до конца. Мое понимание такое, что когда идет война, жестокая война, когда нас убивают и уничтожают, нужно футбол показывать на доступных каналах. С задержкой в 15 минут.
Мы это делали, отдав Setanta показ матчей квалификации Лиги чемпионов. Они понимали и пошли нам на встречу. Здесь они встали в какую-то позицию”, - сказал Суркис.
Напомним, что "Динамо" проведет свой первый домашний матч в воскресенье, 28 августа, против "Днепра-1". На официальном сайте УПЛ отмечено, что трансляция этого поединка будет проводиться на Setanta Sports, однако в телепрограмме на официальном сайте 2+2 заявлено, что встреча будет транслироваться именно на этом канале.
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