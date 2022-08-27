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Игорь Суркис: Нельзя сегодня брать с людей ни копейки за трансляцию матчей, это мое мнение и я буду его отстаивать до конца

Премьер-лига
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Игорь Суркис: Нельзя сегодня брать с людей ни копейки за трансляцию матчей, это мое мнение и я буду его отстаивать до конца

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис снова высказался на счет трансляции поединков УПЛ:

“Нельзя сегодня брать с людей ни копейки за трансляцию матчей, это мое мнение. Я буду ее отстаивать до конца. Мое понимание такое, что когда идет война, жестокая война, когда нас убивают и уничтожают, нужно футбол показывать на доступных каналах. С задержкой в ​​15 минут.

Мы это делали, отдав Setanta показ матчей квалификации Лиги чемпионов. Они понимали и пошли нам на встречу. Здесь они встали в какую-то позицию”, - сказал Суркис.

Напомним, что "Динамо" проведет свой первый домашний матч в воскресенье, 28 августа, против "Днепра-1". На официальном сайте УПЛ отмечено, что трансляция этого поединка будет проводиться на Setanta Sports, однако в телепрограмме на официальном сайте 2+2 заявлено, что встреча будет транслироваться именно на этом канале.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) телепул
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Комментарии (9)
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
27.08.2022 в 10:38
Вы мой кумир!
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0
0
Skomoroh11 (Тернопіль)
27.08.2022 в 10:28
Мене цікавить скільки залишила собі та УПЛ з грошей що заплатила Сетанта???
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+1
0
Alex-696 (Немирів)
27.08.2022 в 10:28
Процентів 60, не менше, я так думаю.
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0
0
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Spokoyno (Київ)
27.08.2022 в 10:21
Так Динамо ще може розраховувати, на те що рекламодавці дадуть гроші за цей "безкоштовний" показ А що робити умовним мінгульцям хто їх профінансує? Як об'єднати інтереси всіх? Так це питання... РОБОТА босів УПЛ... Як об'єднати бажання більшості просто попасти на екран та якусь копійку заробити і меншості, яка має цю копійку з реклами та не хоче втрачати багатомільйонну телеаудиторію?
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+1
0
Acsakal (Kharkiv)
27.08.2022 в 10:16
"Дайте! Дайте-но мені швидше хустинку... Це так... Це так зворушливо... Сльози заливають очі... Це так зворушливо, як суркіс піклується про людей... (записали? ЛЮ-ДЕЙ... самі поясніть йому, хто це такі)..." Якщо суркіс дійсно піклується про людей, а не про спільний із каломойшею гаманець, то нехай просто заплатить Сетанті за вільний для всіх безкоштовний показ матчів за участю Динамо. Таким чином можна досягнути і цілей благодійності, і юридичної коректності, і звести нанівець увесь гучний скандал. А не лише тільки звиздіти про начебто виключно "піклування про людей".
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0
-5
Дя дя дя (Зескотинятинськ)
27.08.2022 в 10:21
Тобто заплатить? Сетанта платить клубам. Суркіс цих грошей не бере. Вважай, що він заплатив 100к, які належать Динамо
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+3
0
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Spokoyno (Київ)
27.08.2022 в 10:24
Ну дійсно приберіть Су... і настане мир, і все буде добре, навіть убієнний кортежем Я повернеться з небес
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+1
0
Дя дя дя (Зескотинятинськ)
27.08.2022 в 10:11
Зараз ЗЕскот вилізе почне розповідати який то Суркіс поганий
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+2
-3
Дя дя дя (Зескотинятинськ)
27.08.2022 в 10:10
Нє, бо нада утримувати сєтанту і павєлка за гроші людей, які втратили машини, квартири, майно всього свого житта, своїх БЛИЗЬКИХ. Да, треба є з них висмоктаи ті 100 гривень, бо пул, регламент, ко ко ко
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