Игорь Суркис: Нельзя сегодня брать с людей ни копейки за трансляцию матчей, это мое мнение и я буду его отстаивать до конца

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис снова высказался на счет трансляции поединков УПЛ:

“Нельзя сегодня брать с людей ни копейки за трансляцию матчей, это мое мнение. Я буду ее отстаивать до конца. Мое понимание такое, что когда идет война, жестокая война, когда нас убивают и уничтожают, нужно футбол показывать на доступных каналах. С задержкой в ​​15 минут.

Мы это делали, отдав Setanta показ матчей квалификации Лиги чемпионов. Они понимали и пошли нам на встречу. Здесь они встали в какую-то позицию”, - сказал Суркис.