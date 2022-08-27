Шахтер - Кривбасс: где и когда смотреть матч УПЛ

Потеряв очки в первом туре, донецкий "Шахтер" не дал четкого ответа на вопрос - готовы ли они добывать результат без целой армии легионеров в своем составе. С одной стороны, по игре на один гол "горняки" точно наиграли, с другой - в прошлом сезоне подобные игры часто на себе вытаскивали бразильцы Тете, Фернандо, Антонио или Мораес. Сейчас их нет, как и результата.

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"Кривбасс" также не впечатлил, по делу проиграв на выезде "Колосу". Теперь Юрию Вернидубу придется придется серьезно настраивать своих ребят на игру против фаворита, ведь ноль очков после двух туров - не то, на что рассчитывали фанаты криворожан после дебюта в элите.

Смотрите матч второго тура УПЛ в воскресенье, 28-го августа, на канале "Setanta Sports". "Setanta" - официальный транслятор нового сезона украинского первенства. Начало игры в 15:00.

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