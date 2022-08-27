Ворскла - Верес. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Ворскла" Виктора Скрипника неудачно начала чемпионат, но это тот случай, когда с тренером нельзя не согласиться: нет смысла опускать руки, когда на носу уже другая игра. Против соперника, который не декларирует амбициозных целей, но взвешенно, методологически, прагматично делает свою работу.

Матч первого тура против "Черноморца" – образцовая демонстрация стиля "Вереса". Игра была крайне скучной, без большого количества острых моментов, но все равно победной для представителя Ровно. И вот новый тур: теперь по ту сторону баррикад соперник, имеющий амбиции пробиться в еврокубки и стремящийся реабилитироваться за плохой старт сезона.

Чья возьмет?

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УПЛ. Второй тур. 27.08.2022

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле – Виктор Копиевский

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Телетрансляция – "Setanta Spotrs"

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