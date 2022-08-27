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Игорь Суркис – о матче Шахтер – Динамо в Лондоне: Впервые об этом слышу

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Не думает, что это правда

Игорь Суркис – о матче Шахтер – Динамо в Лондоне: Впервые об этом слышу

Фото: Фокус

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал потенциальное проведение "Украинского классического" между киевлянами и "Шахтером" в Лондоне:

"Динамо сыграет с "Шахтером" в Лондоне? Я впервые об этом слышу. Завтра утром лечу во Львов, поговорю с Луческу, но я не думаю, что эта информация правдива”, - сказал Суркис.

Напомним, что большинство матчей УПЛ состоятся на территории Украины, однако участники еврокубков могут проводить поединки между собой за пределами Украины. Отметим, что такими привилегиями награждены три клуба: "Шахтер", "Динамо" и "Днепр-1".

Отметим, что "Украинский классический" первого круга УПЛ запланирован на 15 октября.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
FanDay

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Комментарии (1)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
27.08.2022 в 13:38
попроси в казино интернет провести!
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