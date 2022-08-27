Прядун: Надеюсь, что не будет больше этих сирен и таких длинных матчей

Нападающий "Металлиста" Максим Прядун поделился впечатлениями после победного гола в ворота "Руха" (2:1):

– Эмоции только положительные. Все очень довольны победой. Это была очень трудная игра для нас и, пожалуй, для соперника.

Поединок длился 4 часа 27 минут. Мы играли для Харькова, для наших защитников, и все были сконцентрированы только на победе. А команда поздравила, как обычно. Все, конечно, были очень довольны.

– Какие наставления давал тебе тренер перед выходом на поле?

– Тренер сказал выйти и сделать свое дело. Как форвард я должен быть нацелен на ворота. На этот раз удалось выйти и вторым касанием мяча забить гол. Конечно, такое редко бывает, но такие моменты очень ценны как для меня, так и клуба. Очень важна эта победа, этот гол.

– Эта победа изменила атмосферу в команде? Может, стало легче тренироваться, веселее?

- Конечно, изменила. Все сейчас на таком подъеме, все веселые. Ребята познакомились друг с другом, потому что коллектив недавно собрался на чемпионат, все самопроизвольно развивалось.

Надеюсь, что все будет хорошо и такой матч, как наш, будет последним. Надеюсь, что мы победим, не будет больше этих сирен и столь длинных матчей, - сказал Прядун.