УПЛ. Ворскла - Верес 1:2. Тенденция против эпизодичности

"Верес" – команда устойчивая. Не слишком зрелищная, но умеющая терпеть, гнуть свою линию и быстро оправляться от неудач. Но перед матчем с "Ворсклой" им приходить в себя не надо было. Ровенчане победили "Черноморец" в первом туре, прервав безвыигрышную серию, тянущуюся еще с 2021-го года. Поэтому были в отличном настроении.

Поэтому удивительно было видеть провалы в защите, которые команда Вирта допускала в первом тайме матча с "Ворсклой". Виктор Скрипник, конечно же, научил своих подопечных преодолевать организованную защиту, но когда вратарь длинной передачей выводит нападающего (в нашем случае – Степанюка) "один на один" – это точно проблема тех, кто защищается. Хорошо для "Вереса", что надежно играл вратарь.

Когут потянул и удар от Олейника с близкого расстояния, реагировал и на выстрел Яворского головой, который, однако, был неточным. Но против удара Скляра уже был бессилен. Быстрая контратака "Ворсклы" стала возможной благодаря рывку Сефери левым флангом. Легионер выполнил не очень удачную прострельную передачу, но никто из защитников "Вереса" в мяч не сыграл. Так что Скляр бил беспрепятственно.

В свою очередь, в атаке номинальные гости не предлагали ничего. Атака, закончившаяся прострелом Дахновского, стала добычей Ризныка. Остальное – разве что полумоменты. Неудивительно, что Юрий Вирт нервничал.

Впоследствии еще и у Зайкова был шанс отличиться… если уж защитники "Ворсклы" напрягали обычно организованную оборону "Вереса", значит, что-то явно шло не так. Наконец своим голевым моментом взорвался коллектив из Ровно: Геннадий Пасич на скорости прошел к воротам и пробил с острого угла, заставив Ризныка совершить зрелищный сейв. Неплохо, но мало.

Это, как оказывается, был эпизод. А у "Ворсклы" – тенденция. Второй раз за тайм мог забить Яворский (Когут выручил), что свидетельствовало о применении полтавчанами наигранных комбинаций. Команда Скрипника лучше была готова к матчу, так что сомнений в справедливости счета не возникало.

Кто-то возразит, напомнив об очень удобной возможности Дахновского, когда тот из пределов штрафной зоны влепил выше перекладины. Попадай в ворота и все… Но на протяжении нескольких минут, оставшихся до конца первого тайма, "Ворскла" тоже создала голевой шанс усилиями Фелипе. Если бы залетало все, что было, кроме игроков полузащиты и атаки, могли отличиться трое защитников полтавчан.

Перерыв должен был пойти на пользу номинальным гостям… С другой стороны, как в первом, так и во втором таймах на табло ужгородского стадиона "красовалась" температура +36 по Цельсию. В таких условиях пятнадцать минут между таймами – это своеобразный оазис в пустыне (в нашем случае – в раздевалке), а не факультатив по зубрению методичек. Действительно, футбол не особо изменился.

Очередной стандарт – и очередной удар Яворского. Неуклюжий, но сам факт… "Верес" ответил своей уже классической для этого матча атакой с проходом флангом и прострелом, но снова все закончилось ничем. Удерживать нужный счет – это стихия ровенчан, а вот догонять…

Да и условия этому не способствовали – футбол потерял динамику. Фолы следовали один за другим. Игроки "Ворсклы" частенько брали спонтанную передышку, растягивая остановки "лежанием" на газоне. Хотя даже так "Верес" наращивал давление: хитрый удар со штрафного заставил Ризныка тянуть мяч из-под перекладины.

Давили-давили и додавили. И снова по тому же сценарию: фланговая передача, суета в площади ворот, удар с близкого расстояния. На этот раз метко. Гол Валерия Кучерова вызвал у Юрия Вирта всплеск положительных эмоций. И это понятно.

"Верес" так вдохновился, что продолжил свое азартное наступление. И в итоге добился того, что казалось невероятным в ходе большей части матча. Вышедший на поле в конце игры Михаил Шестаков после паса Клёца оказался наиболее расторопным во владениях Ризныка и во второй раз огорчил его. На Викторе Скрипнике лица не было.

"Ворскла" точно не заслуживала поражения. Но так бывает. Иногда тенденция проигрывает эпизодичности.

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

УПЛ. Второй тур. 27.08.2022

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле - Виктор Копиевский

"Ворскла" - "Верес" 1:2

Голы: Александр Скляр 21 - Валерий Кучеров 81, Михаил Шестаков 90+6

"Ворскла": Дмитрий Ризнык, Джоко Зайков, Александр Скляр, Эннур Тотре, Руслан Степанюк, Денис Олейник (Марлисон 87), Сергей Яворский (Артем Челядин 68), Тауйлян Сефери Сулейманов (Даниил Кравчук 87), Максим Мельничук, Ардит, Фелипе Родригес (Юрий Козыренко 49)

"Верес": Богдан Когут, Роман Гагун, Семен Вовченко, Виталий Дахновский (Владислав Шарай 76), Александр Лебеденко (Станислав Шарай 71), Геннадий Пасич, Валерий Кучеров (Василий Курко 89), Роман Мирошник, Евгений Пасич, Дмитрий Клёц, Николай Гайдучик (Михаил Сергийчук 46, Михаил Шестаков 89)

Предупреждения: Тауйлян Сефери Сулейманов 20, Эннур Тотре 55, Сергей Яворский 60, Джоко Зайков 79, Артем Челядин 90+6 - Александр Лебеденко 32, Михаил Сергийчук 79