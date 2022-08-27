Болотников: Плюсы действительно купили у Динамо, только не телеправа, а воздух

Журналист Сергей Болотников дал комментарий о ситуации с единственным пулом в УПЛ и трансляцией матчей "Динамо":

"В комментарии к вчерашнему посту о телепуле и плюсах на мою фб-страницу пришло несколько журналистов Football Hub, которые начали доказывать, что на самом деле они делают трансляции абсолютно законно и этому есть подтверждающие документы. Правда, доказывали они это не очень убедительно, потому что документы эти вроде бы конфиденциальные, показывать их нельзя, но, мол, ютуб уже их получил и скоро все разблокирует.

Это полуправда, даже манипуляция. Поэтому давайте разберемся. Никто не сомневается, что у плюсов все чисто по документам из "Динамо". И там, и там есть хорошие юристы, грамотно прописавшие все договоры о сотрудничестве.

Но есть нюанс. У "Динамо" нет никаких телеправ и, соответственно, документов, которые это доказывают. Нет, потому что их не может физически существовать в природе – по закону Украины, уставу УАФ, аттестационным требованиям и регламенту УПЛ телеправа принадлежат организаторам турнира. Иными словами, плюсы действительно купили у "Динамо" - только не телеправа, а воздух.

Если бы на месте плюсов был другой канал, можно было бы изрядно поржать из него – "Динамо" тогда развело бы его, как лоха. Потому что как будто купить у какого-то чувака машину, не проверив даже наличие техпаспорта. А потом с удивлением узнать, что это просто кто-то припарковал свою машину – вот он вернулся, сел в нее и уехал.

Но эта ситуация другая – у плюсов и главных клубов-сепаров одни владельцы. И они, конечно, не парились никакой проверкой "техпаспорта". Смысл? Плюсы же не будут судиться с "Динамо", когда выяснится, что никаких телеправ у них нет.

Журналисты Football Hub должны это понимать, и почему-то продолжают сами себя закапывать. Ну, у нас демократическая страна – если кому очень хочется обмазаться говном с ног до головы, то на здоровье.

П.С. Если еще не видели, обязательно смотрите сюжет ТСН о телепуле – прямой образец пропаганды, когда все невыгодное замалчивается, а выгодное представляется как героизм", - написал Болотников.