Львов - Заря 2:3. Луганские качели

Ни одна футбольная команда мира не может избежать трудностей по ходу сезона. Травмы, финансы, конфликты внутри и снаружи, проблемы с фанатами, критика экспертов - все это футбол и от этого не сбежишь. Но есть клубы, проблемы которых начинаются еще до старта сезона. Например "Львов", пропускавший первый тур из-за проблем с заявкой. Все банально - не хватало игроков. Кое-как все удалось решить ко второму туру, на скорую руку подписав некогда талантливого, но уже подзабытого Муравского, нескольких экс-представителей "Ингульца", а также выходцев из Первой лиги. Но главное не наполнение, а идея. Олег Дулуб еще в прошлом сезоне показал, что может в короткие сроки научить команду играть в обороне, а большего для сохранения места в УПЛ может и не понадобиться. Главное, пропускать поменьше и быть неудобным соперником для прочих команд.

В отличие от "Львова", у луганчан на первый взгляд все складывается неплохо. Да, они проиграли 0:3 "Университате", но это было давно, многие успели позабыть. Первый тур и уверенная победа над "Ворсклой" показала, что коллектив ван Леувена может замахнуться на нечто большое в новом сезоне. Вопросы вызвал лишь Владислав Кабаев, а точнее его отсутствие. Он числился как игрок старта, однако после загадочным образом на поле оказался Смиян, что вынудило Вантуха играть на позиции вингера. Вот такой неожиданный форс-мажор. Интересно, что по слухам уже с первого сентября Кабаев должен оказаться в "Динамо", а потому возможно за "Зарю" он больше и не сыграет.

Львовяне своей игрой не удивили. Дулуб продолжает играть по схеме с тремя центральными защитниками и делает ставки на редкие, но опасные контратаки. За весь первый тайм хозяева считанное количество раз переходили центр поля, при этом сумели уйти на перерыв при ничейном счете. И это учитывая тот факт, что именно луганчане забили первыми. Чурко со стандарта подал на голову Имерекова, тот скинул на левшу Вантуха, который правой ногой в касание пробил в угол ворот. Мини-шедевр. Казалось, что львовян сегодня не ждет ничего хорошего, но они сравняли уже через несколько минут - Мильченко закинул мяч вперед, который подхватил Бойко, прорвался левым флангом, забежал в штрафную и пробил в дальний. Очень странная игра защитников "Зари", особенно Олега Данченко, который просто испарился в самый ответственный момент. Остальные также не подстраховали.

"Заря" продолжала играть в контроль, однако ничего сверхъестественного обороне "Львова" они предложить не сумели - хозяева спокойно отбивались, иногда выбегая в контратаки. 1:1 по итогам первой 45-минутки - это слишком справедливо. Намеки на сенсацию стали проглядываться вначале второго тайма. Сначала, собственно, пришел забитый гол - шикарная (да, именно шикарная) передача от Бойко нашла в штрафной Ныча. Форвард продавил корпусом Батагова, а после еще и пробил в ближний угол ворот Мацапуры - 2:1. Вот вам и проблемный "Львов". Спустя три минут "сине-золотые" были близки к третьему взятию ворот, однако после парашюта Бойко центрбек Имереков вынес круглого с ленточки. Ну и кто здесь фаворит?

После настал черед "Зари" брать себя в руки. Частично с заданием они справились благодаря появлению Мишнева. Выйдя на 56 минуте, уже спустя 120 секунд он отмечал взятия ворот. Все началось с активности Данченко, который нашел передачей Кристиана. Незаметный до этого бразилец круто вырезал в штрафную, Мишнев оказался в нужно месте, а после пробил в дальний. Первый гол за новый клуб от экс-капитана "Мариуполя". Не особо верилось, что львовянам удастся удержать финальный натиск "Зари", однако снова снимаем шляпу перед Олегом Дулубом - его команда была готова почти идеально, но все решили замены Патрика ван Леувена в конце матча. Выход юных Нагнойного и Алефиренко решил исход сего непростого для фаворита матча - первый отдал голевую, а второй с острого угла нанес точный удар. Жалобы можно отправлять на почту кипера Ильющенкова - мог выручать. Обязан был. Такое в футболе принято называть вратарский гол. 2:3 на 90-й минуте, до финального свистка шанса на третье взятие ворот у "Львова" не было.

Фух, это был весьма необычный матч. Еще в анонсе мы писали, что тяжело охарактеризовать старт сезона от "Зари". Команда ван Леувена чередует классные результаты с блеклой игрой, однако сегодня было то, чего не хватило против "Университати". Характер. За это еще молодой луганский коллектив стоит похвалить. Как собственно и "Львов" - от них мы не ждали серьезного сопротивления.

VBET-лига. 2-й тур

27 августа, Львов, стадион "СКИФ"

ФК Львов - Заря 2:3

Голы: Виталий Бойко 12, Назарий Ныч 49 - Роман Вантух 8, Дмитрий Мишнев 58, Даниил Алефиренко 90

ФК Львов: Александр Ильющенков, Назарий Муравский, Виталий Бойко, Владислав Бугай (Богдан Мишенко 59), Назарий Ныч (Артур Ременяк 66), Андрей Якимов, Михаил Шишка (Борис Крушинский 66), Андрей Бусько (Артем Вовкун 84), Артем Мильченко, Максим Грисьо (Роман Михайлив 84), Александр Васильев

Заря: Дмитрий Мацапура, Вячеслав Чурко, Сергей Булеца (Денис Нагнойний 79), Егор Назарина, Назарий Русин (Даниил Алефиренко 88), Максим Имереков, Арсений Батагов, Роман Вантух (Игорь Снурницын 79), Кристиан Даль, Олег Данченко, Максим Смиян (Дмитрий Мишнев 56)

Предупреждения: Назарий Муравский 74, Артем Мильченко 77 - Егор Назарина 42, Максим Имереков 67