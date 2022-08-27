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Металлист 1925 – Черноморец: смотреть онлайн, смотреть видео
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Фото: ФК Металлист 1925
"Металлист 1925" и "Черноморец" продолжают свой путь в Украинской Премьер-лиге. В первом туре харьковчане заработали одно очко против “Шахтера”, в то время как одесситы уступили “Вересу”. Однако одно сходство у обеих команд есть: они еще в этом сезоне не забивали. Исправить этот недостаток коллективы смогут в очном матче, который состоится в столице Украины
УПЛ, второй тур
27 августа. НСК "Олимпийский" (Киев)
"Металлист 1925" 15:00 "Черноморец"
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