Металлист 1925 – Черноморец: смотреть онлайн, смотреть видео

"Металлист 1925" и "Черноморец" продолжают свой путь в Украинской Премьер-лиге. В первом туре харьковчане заработали одно очко против “Шахтера”, в то время как одесситы уступили “Вересу”. Однако одно сходство у обеих команд есть: они еще в этом сезоне не забивали. Исправить этот недостаток коллективы смогут в очном матче, который состоится в столице Украины

УПЛ, второй тур

27 августа. НСК "Олимпийский" (Киев)

"Металлист 1925" 15:00 "Черноморец"