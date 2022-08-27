Вирт: Поздравляю ровенских болельщиков с победой. Мы смогли навязать борьбу опытному сопернику

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт поделился своими впечатлениями после победы в матче второго тура УПЛ с "Ворсклой" (2:1):

"В первую очередь поздравляю ровенских болельщиков с победой, она для нас очень важна, потому что играли против хорошего, сильного соперника. Очень уважаю Виктора Скрипника, у него есть чему поучиться. Он правильно сказал во время своего выступления, что в первые тридцать минут матча "Ворскла" могла закрыть игру, у них было много моментов, где-то вратарь нас выручил, где-то просто не попали. У нас была нервозность, не было от нас достаточной борьбы, подборов.

У нас игроки в основном маленького роста, нас превосходили соперники в антропометрии, и то, что они не попадали – это своеобразное чудо. Однако после 30-й минуты мы успокоились, начали создавать моменты, Дахновский не забил, хотя имел очень хороший шанс.

В перерыве сказали ребятам, что нужно выигрывать борьбу. И действительно – сравняли счет, после чего нацелились на победу. Мы хотели победить, потому что наши руководители платят нам деньги только за победы. Сражались до конца. Футбольный Бог был на нашей стороне, помог нам на 96-й минуте одержать победу. Для нас это важно, потому что мы команда с небольшими целями. А тут смогли навязать борьбу опытному сопернику. Я рад, будем и дальше пытаться двигаться в этом направлении и набирать очки.

С такой самоотдачей, как у нас была после 65-й минуты, можем рассчитывать на нечто большее", - сказал Вирт.