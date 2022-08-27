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Должны закатать рукава и работать на улучшение, - Скрипник после поражения Вересу

Премьер-лига
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Коуч видит, в каких моментах нужно улучшить игру

Должны закатать рукава и работать на улучшение, - Скрипник после поражения Вересу

Автор Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Наставник "Ворсклы" Виктор Скрипник дал комментарий после поражения от "Вереса" (1:2) во встрече второго тура УПЛ:

"Я могу только поздравить "Верес" с победой. После того, как счет стал 1:1, обе команды хотели выиграть. К сожалению, мы проиграли, но я увидел шаг вперед по улучшению игры по сравнению с предыдущим поединком.

В первом тайме было два-три хороших момента, хотя и наш соперник также создавал. Но на этом отрезке матча мы были впереди, вели в счете, понимали, что нам нужен второй гол… В итоге имеем то, что имеем.

Должны закатать рукава и работать на улучшение", - сказал Скрипник.

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В статье: Ворскла (Полтава) Виктор Скрипник Верес (Ровно)
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