Должны закатать рукава и работать на улучшение, - Скрипник после поражения Вересу

Наставник "Ворсклы" Виктор Скрипник дал комментарий после поражения от "Вереса" (1:2) во встрече второго тура УПЛ:

"Я могу только поздравить "Верес" с победой. После того, как счет стал 1:1, обе команды хотели выиграть. К сожалению, мы проиграли, но я увидел шаг вперед по улучшению игры по сравнению с предыдущим поединком.

В первом тайме было два-три хороших момента, хотя и наш соперник также создавал. Но на этом отрезке матча мы были впереди, вели в счете, понимали, что нам нужен второй гол… В итоге имеем то, что имеем.

Должны закатать рукава и работать на улучшение", - сказал Скрипник.