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Ворскла - Верес 1:2. Обзор матча и видео голов
Подопечные Скрипника последние в таблице УПЛ
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
В рамках 2-го тура чемпионата Украины полтавская "Ворскла" потерпела поражение от ровенского "Вереса" - со счетом 1:2. Команда Виктора Скрипника открыла счет уже на 21-й минуте встречи, но в самой концовке дважды пропустила от подопечных Юрия Вирта и упустила победу. После этого тура "Верес" занимает второе место в турнирной таблице первенства, "Ворскла" - последнее.
УПЛ. Второй тур. 27.08.2022
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле - Виктор Копиевский
Голы: Александр Скляр 21 - Валерий Кучеров 81, Михаил Шестаков 90+6
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