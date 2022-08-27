Ворскла - Верес 1:2. Обзор матча и видео голов

В рамках 2-го тура чемпионата Украины полтавская "Ворскла" потерпела поражение от ровенского "Вереса" - со счетом 1:2. Команда Виктора Скрипника открыла счет уже на 21-й минуте встречи, но в самой концовке дважды пропустила от подопечных Юрия Вирта и упустила победу. После этого тура "Верес" занимает второе место в турнирной таблице первенства, "Ворскла" - последнее.

УПЛ. Второй тур. 27.08.2022

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле - Виктор Копиевский