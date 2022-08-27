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Ворскла - Верес 1:2. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
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Подопечные Скрипника последние в таблице УПЛ

Ворскла - Верес 1:2. Обзор матча и видео голов

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

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В рамках 2-го тура чемпионата Украины полтавская "Ворскла" потерпела поражение от ровенского "Вереса" - со счетом 1:2. Команда Виктора Скрипника открыла счет уже на 21-й минуте встречи, но в самой концовке дважды пропустила от подопечных Юрия Вирта и упустила победу. После этого тура "Верес" занимает второе место в турнирной таблице первенства, "Ворскла" - последнее.

УПЛ. Второй тур. 27.08.2022
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле - Виктор Копиевский

"Ворскла" - "Верес" 1:2
Голы: Александр Скляр 21 - Валерий Кучеров 81, Михаил Шестаков 90+6

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В статье: Ворскла (Полтава) Верес (Ровно)
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