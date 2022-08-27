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ФК Львов - Заря 2:3. Обзор матча и видео голов
Победа гостей, благодаря голу на 90-й
Фото: УПЛ
В рамках 2-го тура УПЛ "Львов" и "Заря выдали голевой триллер. Команды поочередно по ходу матча выходили вперед, но победу все-таки сумели вырвать луганчане - Даниил Алефиренко поразил ворота "львов" на 90-й минуте основного времени.
VBET-лига. 2-й тур
27 августа, Львов, стадион "СКИФ"
Голы: Виталий Бойко 12, Назарий Ныч 49 - Роман Вантух 8, Дмитрий Мишнев 58, Даниил Алефиренко 90
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