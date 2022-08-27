Металлист 1925 - Черноморец 0:0. Видео обзор матча

В рамках второго тура чемпионата Украины "Металлист 1925" и "Черноморец" расписали нулевую ничью. Харьковчане могли выйти вперед и одержать победу, но голкипер "моряков" Дмитрий Непогодов отразил пенальти в исполнении Артема Габалока. Таким образом, вратарь одесского клуба паррировал 11-метровый во втором туре УПЛ подряд.

VBET-лига. 2-й тур

27 августа, Киев, НСК "Олимпийский"