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Металлист 1925 - Черноморец 0:0. Видео обзор матча
Вторая ничья харьковчан в текущем сезоне
Фото: УПЛ
В рамках второго тура чемпионата Украины "Металлист 1925" и "Черноморец" расписали нулевую ничью. Харьковчане могли выйти вперед и одержать победу, но голкипер "моряков" Дмитрий Непогодов
VBET-лига. 2-й тур
27 августа, Киев, НСК "Олимпийский"
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