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Металлист 1925 - Черноморец 0:0. Видео обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Вторая ничья харьковчан в текущем сезоне

Металлист 1925 - Черноморец 0:0. Видео обзор матча

Фото: УПЛ

Новина українською

В рамках второго тура чемпионата Украины "Металлист 1925" и "Черноморец" расписали нулевую ничью. Харьковчане могли выйти вперед и одержать победу, но голкипер "моряков" Дмитрий Непогодов отразил пенальти в исполнении Артема Габалока. Таким образом, вратарь одесского клуба паррировал 11-метровый во втором туре УПЛ подряд.

VBET-лига. 2-й тур

27 августа, Киев, НСК "Олимпийский"

Металлист 1925 - Черноморец 0:0

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В статье: Черноморец (Одесса) Металлист 1925 (Харьков)
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