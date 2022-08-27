Динамо - Днепр-1: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

Эту неделю оба коллектива пока вряд ли могут внести в актив. "Динамо" в раунде плей-офф Лиги чемпионов без шансов уступило во второй игре "Бенфике" и вылетело в Лигу Европы. В свою очередь, "Днепр-1" на той же стадии соревнований, но уже Лиги Европы, ничего не смог противопоставить киприотскому "АЕК", поэтому осенью познакомится с Лигой конференций. Так что одни и другие захотят улучшить свое общее настроение за счет матча в чемпионате Украины.

Но главная интрига будет заключаться не в самой игре, а где ее будут транслировать. Официальный вещатель украинской Премьер-лиги, Setanta Sports, анонсирует на собственной платформе показ этого матча. С другой стороны, эта игра стоит также в программе телеканала "2+2". Что интересно, пока не анонсировали трансляцию YouTube-каналы Football Hub и киевского "Динамо". Кстати, Football Hub в Youtube после двух удаленных видео по итогам предыдущего тура УПЛ грозит пожизненная блокировка канала в случае еще одного бана от платформы.

Сама же игра состоится в воскресенье, 28 августа, на во Львове на "Арене Львов".. Стартовый свисток должен прозвучать в 17:00.