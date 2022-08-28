Второе поражение Скрипника, старт Первой лиги, лидерство Арсенала. Главные новости за 27 августа

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за субботу, 27 августа

К счастью, на этот раз обошлось без перерывов из-за воздушных тревог. Сначала перестрелку устроили "Львов" и "Заря" - здесь в итоге все завершилось волевой победой луганцев со счетом 2:3, при этом Алефиренко забил третий гол на 90-й минуте. Параллельно "Верес" нанес поражение "Ворскле" – 1:2. Ровенцы забили еще позже – на 90+6, автор победного удара Михаил Шестаков. Наконец "Металлист 1925" разошелся миром с "Черноморцем", хотя харьковчане имели отличный шанс на гол, однако Габелок не сумел переиграть с пенальти Непогодова - 0:0.

В первом туре было сыграно семь матчей. Особое внимание привлекал поединок "Металлурга" с "Кременем", который проходил в Запорожье, то есть максимально близко к линии фронта. Но все прошло благополучно, а команды сыграли вничью 3:3. "Карпаты" разгромили новый "Мариуполь" 3:0, с таким же счетом "Полесье" было сильнее "Прикарпатья". Дунаевцы на выезде обыграли "Буковину" – 1:2. Черкасский ЛНЗ подписал мировую с Оболонью (0:0), как и "Диназ" и тернопольская "Нива" (1:1). Не выявили победителя и "Чернигов" со "Скоруком" (1:1).

Много интересного произошло в английской Премьер-лиге. Но в первую очередь, нас интересуют украинцы. "Эвертон" Виталия Микоэлнка был близок к победе над "Брентфордом" на выезде, но не удержал преимущество на исходе встречи – 1:1. Зинченко пропустил игру "Арсенала" с "Фулгемом" из-за повреждения колена, но это не помешало "Арсеналу" одержать волевую победу 2:1. Канониры до сих пор идут без потерь.

МЮ во второй раз победил, на этот раз "Саутгемптон" 0:1. "Ливерпуль" согнал всю злобу на "Борнмуте" – команда Клоппа забила девять голов! "Манчестер Сити" одолел "Кристалл Пелас" 4:2, хет-триком отличился Эрлинг Холанд. "Челси" был сильнее "Лестера" - 2:1, оба гола у аристократов забил Рахим Стерлинг.

Центральный матч тура в немецкой Бундеслиге сыграли "Боруссия" Менхенгладбах и "Бавария". Настоящим героем стал Ян Зоммер, совершивший полтора десятка сейвов и отстоявший для жеребцов ничью 1:1 (на гол Тюрама ответил Сане). Интересно, что вторым в турнирной таблице идет "Унион Берлин", разбивший "Шальке" 1:6. Наконец-то победили "Байер" и "Лейпциг" - первые справились с "Майнцом" (0:3), вторые обыграли "Вольфсбург" (2:0). Дортмундская "Боруссия" справилась с "Гертой" - 1:0.

Уже на второй минуте центрального матча Влахович открыл счет. Но развить успех Старая Синьора не смогла, вместо этого в середине второго тайма Абрахам восстановил равновесие. На том и завершили – 1:1. "Милан" в свою очередь принимал "Болонью" и спокойно завоевал три очка благодаря продуктивности Леау. Португалец забил сам, а затем ассистировал Жиру.

По информации английских СМИ, главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте дал добро на трансфер Руслана Малиновского. Однако есть проблема – лондонский клуб готов заплатить за украинца около 18 миллионов, в то время как "Аталанта" хочет чуть ли не в два раза больше. В Португалии же пишут, что "Бенфика" выставила Романа Яремчука на трансфер и хочет заработать на его продаже 20 млн евро. Ранее сообщалось об интересе "Севильи" к нападающему.