Александрия - Минай: где и когда смотреть матч УПЛ

"Александрия" громко заявила о своих амбициях завоевать в новом сезоне УПЛ медали чемпионата. В подтверждении этого в первом туре была добыта победа над "Ингульцом" в дерби - непростая, но победа. А значит, и три очка. А значит, маленький шаг на пути к медалям был сделан. Во втором туре "горожан" ожидает также непростое испытание, в лице закарпатского "Миная".

Да, многие недооценивают данный коллектив перед стартом сезона, но ранее они доказывали, что могут преподносить сенсацию. Да и фигура главного тренера в лице Владимира Шаран делает будущий матч еще более интересным.

Смотрите матч второго тура УПЛ в понедельник, 29-го августа, на канале "Setanta Sports". "Setanta" - официальный транслятор нового сезона украинского первенства. Начало игры в 15:00.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Олександрія - Минай Смотреть трансляцию