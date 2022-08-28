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Александрия - Минай: где и когда смотреть матч УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч "Александрия" - "Минай", украинская Премьер-лига, 29 августа 2022
Фото: ФК Александрия
"Александрия" громко заявила о своих амбициях завоевать в новом сезоне УПЛ медали чемпионата. В подтверждении этого в первом туре была добыта победа над "Ингульцом" в дерби - непростая, но победа. А значит, и три очка. А значит, маленький шаг на пути к медалям был сделан. Во втором туре "горожан" ожидает также непростое испытание, в лице закарпатского "Миная".
Да, многие недооценивают данный коллектив перед стартом сезона, но ранее они доказывали, что могут преподносить сенсацию. Да и фигура главного тренера в лице Владимира Шаран делает будущий матч еще более интересным.
Смотрите матч второго тура УПЛ в понедельник, 29-го августа, на канале "Setanta Sports". "Setanta" - официальный транслятор нового сезона украинского первенства. Начало игры в 15:00.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Александрия" - "Минай"
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