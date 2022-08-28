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Полтава на дне, Ровно среди лидеров. Фоторепортаж с матча Ворскла – Верес 1:2

Премьер-лига
(1 голосов)

Волевая победа ровенчан

Полтава на дне, Ровно среди лидеров. Фоторепортаж с матча Ворскла – Верес 1:2

Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

Старт Виктора Скрипника в "Ворскле" нельзя назвать удачным. Из четырех встреч под его руководством полтавчане выиграли только одну, вылетели из еврокубков и еще не набрали ни одного балла в чемпионате страны. В то же время, ровенский "Верес" идет с максимальным результатом в УПЛ после двух туров. Наш фотокорреспондент Александр Приходько побывал на игре "зелено-белых" против "народного клуба" и запечатлел эмоции игроков и тренеров в репортаже.

Фотогалерея

Полтава на дне, Ровно среди лидеров. Фоторепортаж с матча Ворскла – Верес 1:2 - фото 1Полтава на дне, Ровно среди лидеров. Фоторепортаж с матча Ворскла – Верес 1:2 - фото 2Полтава на дне, Ровно среди лидеров. Фоторепортаж с матча Ворскла – Верес 1:2 - фото 3Полтава на дне, Ровно среди лидеров. Фоторепортаж с матча Ворскла – Верес 1:2 - фото 4Полтава на дне, Ровно среди лидеров. Фоторепортаж с матча Ворскла – Верес 1:2 - фото 5Полтава на дне, Ровно среди лидеров. Фоторепортаж с матча Ворскла – Верес 1:2 - фото 6Полтава на дне, Ровно среди лидеров. Фоторепортаж с матча Ворскла – Верес 1:2 - фото 7Полтава на дне, Ровно среди лидеров. Фоторепортаж с матча Ворскла – Верес 1:2 - фото 1Полтава на дне, Ровно среди лидеров. Фоторепортаж с матча Ворскла – Верес 1:2 - фото 1Полтава на дне, Ровно среди лидеров. Фоторепортаж с матча Ворскла – Верес 1:2 - фото 2Полтава на дне, Ровно среди лидеров. Фоторепортаж с матча Ворскла – Верес 1:2 - фото 3Полтава на дне, Ровно среди лидеров. Фоторепортаж с матча Ворскла – Верес 1:2 - фото 4Полтава на дне, Ровно среди лидеров. Фоторепортаж с матча Ворскла – Верес 1:2 - фото 5Полтава на дне, Ровно среди лидеров. Фоторепортаж с матча Ворскла – Верес 1:2 - фото 6Полтава на дне, Ровно среди лидеров. Фоторепортаж с матча Ворскла – Верес 1:2 - фото 7Полтава на дне, Ровно среди лидеров. Фоторепортаж с матча Ворскла – Верес 1:2 - фото 8Полтава на дне, Ровно среди лидеров. Фоторепортаж с матча Ворскла – Верес 1:2 - фото 1Полтава на дне, Ровно среди лидеров. Фоторепортаж с матча Ворскла – Верес 1:2 - фото 2Полтава на дне, Ровно среди лидеров. Фоторепортаж с матча Ворскла – Верес 1:2 - фото 3Полтава на дне, Ровно среди лидеров. Фоторепортаж с матча Ворскла – Верес 1:2 - фото 4Полтава на дне, Ровно среди лидеров. Фоторепортаж с матча Ворскла – Верес 1:2 - фото 5Полтава на дне, Ровно среди лидеров. Фоторепортаж с матча Ворскла – Верес 1:2 - фото 6Полтава на дне, Ровно среди лидеров. Фоторепортаж с матча Ворскла – Верес 1:2 - фото 7Полтава на дне, Ровно среди лидеров. Фоторепортаж с матча Ворскла – Верес 1:2 - фото 8Полтава на дне, Ровно среди лидеров. Фоторепортаж с матча Ворскла – Верес 1:2 - изображение 1Полтава на дне, Ровно среди лидеров. Фоторепортаж с матча Ворскла – Верес 1:2 - изображение 2Полтава на дне, Ровно среди лидеров. Фоторепортаж с матча Ворскла – Верес 1:2 - изображение 3Полтава на дне, Ровно среди лидеров. Фоторепортаж с матча Ворскла – Верес 1:2 - изображение 4Полтава на дне, Ровно среди лидеров. Фоторепортаж с матча Ворскла – Верес 1:2 - изображение 5Полтава на дне, Ровно среди лидеров. Фоторепортаж с матча Ворскла – Верес 1:2 - изображение 6Полтава на дне, Ровно среди лидеров. Фоторепортаж с матча Ворскла – Верес 1:2 - изображение 7Полтава на дне, Ровно среди лидеров. Фоторепортаж с матча Ворскла – Верес 1:2 - изображение 8Полтава на дне, Ровно среди лидеров. Фоторепортаж с матча Ворскла – Верес 1:2 - фото 1Полтава на дне, Ровно среди лидеров. Фоторепортаж с матча Ворскла – Верес 1:2 - фото 2Полтава на дне, Ровно среди лидеров. Фоторепортаж с матча Ворскла – Верес 1:2 - фото 3Полтава на дне, Ровно среди лидеров. Фоторепортаж с матча Ворскла – Верес 1:2 - фото 4Полтава на дне, Ровно среди лидеров. Фоторепортаж с матча Ворскла – Верес 1:2 - фото 5Полтава на дне, Ровно среди лидеров. Фоторепортаж с матча Ворскла – Верес 1:2 - фото 6Полтава на дне, Ровно среди лидеров. Фоторепортаж с матча Ворскла – Верес 1:2 - фото 7Полтава на дне, Ровно среди лидеров. Фоторепортаж с матча Ворскла – Верес 1:2 - фото 8Полтава на дне, Ровно среди лидеров. Фоторепортаж с матча Ворскла – Верес 1:2 - фото 9Полтава на дне, Ровно среди лидеров. Фоторепортаж с матча Ворскла – Верес 1:2 - фото 10
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В статье: Ворскла (Полтава) Верес (Ровно)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
28.08.2022 в 11:01
меняйте СКРИПКУ-ФИЗРУКА
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