Полтава на дне, Ровно среди лидеров. Фоторепортаж с матча Ворскла – Верес 1:2

Старт Виктора Скрипника в "Ворскле" нельзя назвать удачным. Из четырех встреч под его руководством полтавчане выиграли только одну, вылетели из еврокубков и еще не набрали ни одного балла в чемпионате страны. В то же время, ровенский "Верес" идет с максимальным результатом в УПЛ после двух туров. Наш фотокорреспондент Александр Приходько побывал на игре "зелено-белых" против "народного клуба" и запечатлел эмоции игроков и тренеров в репортаже.

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