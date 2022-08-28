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Полтава на дне, Ровно среди лидеров. Фоторепортаж с матча Ворскла – Верес 1:2
Волевая победа ровенчан
Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько
Старт Виктора Скрипника в "Ворскле" нельзя назвать удачным. Из четырех встреч под его руководством полтавчане выиграли только одну, вылетели из еврокубков и еще не набрали ни одного балла в чемпионате страны. В то же время, ровенский "Верес" идет с максимальным результатом в УПЛ после двух туров. Наш фотокорреспондент
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