Рух сделал запрос, чтобы на матче против Колоса присутствовал VAR

Львовский "Рух" обратилось с ходатайством к руководству УПЛ, чтобы на поединке второго тура чемпионата против "Колоса" был задействован VAR. Копию обращения клуб с Запада Украины прикрепил у себя на Facebook.

Пока "Рух" не сообщил ничего на счет того, получил ли ответ. Отметим, что матч между командами состоится в Ковалевке сегодня, 28 августа. Старт встречи – в 13:00.

В этом туре на одном из поединков будет применена система VAR. Ее используют на матче между "Шахтером" и "Кривбассом", который состоится в Киеве на НСК "Олимпийский".

Также отметим, что недавно глава Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи заявил, что команды самостоятельно могут заказывать фургоны VAR для обслуживания матчей УПЛ. Правда, он добавил, что УАФ будет оплачивать только один фургон на тур.