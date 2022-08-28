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Хомченовский: Предложения из заграницы даже не рассматривал, потому что нет возможности уехать из страны
Также среди вариантов была "Ворскла"
Фото: ФК Кривбасс
Полузащитник "Кривбасса" Дмитрий Хомченовский прокомментировал, как летом развивались перепетии на счет его трудоустройства:
“ – Вы играли в Польше и Испании. Наверняка этим летом у вас были предложения из зарубежных клубов. Почему вы остановили свой выбор именно на “Кривбассе”?
– Предложения из зарубежья даже не рассматривал, потому что нет возможности выехать из страны. Были варианты продолжения карьеры в других клубах УПЛ, но когда узнал, что в “Кривбассе” будет работать Юрий Николаевич Вернидуб, все решилось само собой.
Когда он мне позвонил, наш разговор длился меньше минуты. Я только спросил, когда начинаются сборы.
– Как много было предложений из УПЛ?
– Достаточно много. Не все команды, конечно, но три–четыре клуба – точно. С “Ворсклой” был разговор, но фактор Вернидуба затмил все другие предложения.
– Как происходило ваше расставание с “Зарей”?
– Тяжело сказать, что все хорошо. Не знаю, как правильно ответить, чтобы никого не обидеть. После десяти лет в клубе хотелось бы большего, если честно. Остались некоторые вопросы, но я надеюсь, что в ближайшее время все будет решено”, – сказал Хомченовский.
Отметим, что летом у Хомченовского завершился контракт с "Зарей". К "Кривбассу" игрок присоединился на правах свободного агента, подписав контракт на один год с возможностью продления еще на год.
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