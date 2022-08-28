  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Хомченовский: Предложения из заграницы даже не рассматривал, потому что нет возможности уехать из страны
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хомченовский: Предложения из заграницы даже не рассматривал, потому что нет возможности уехать из страны

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Также среди вариантов была "Ворскла"

Хомченовский: Предложения из заграницы даже не рассматривал, потому что нет возможности уехать из страны

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

Полузащитник "Кривбасса" Дмитрий Хомченовский прокомментировал, как летом развивались перепетии на счет его трудоустройства:

– Вы играли в Польше и Испании. Наверняка этим летом у вас были предложения из зарубежных клубов. Почему вы остановили свой выбор именно на “Кривбассе”?

– Предложения из зарубежья даже не рассматривал, потому что нет возможности выехать из страны. Были варианты продолжения карьеры в других клубах УПЛ, но когда узнал, что в “Кривбассе” будет работать Юрий Николаевич Вернидуб, все решилось само собой.

Когда он мне позвонил, наш разговор длился меньше минуты. Я только спросил, когда начинаются сборы.

– Как много было предложений из УПЛ?

– Достаточно много. Не все команды, конечно, но три–четыре клуба – точно. С “Ворсклой” был разговор, но фактор Вернидуба затмил все другие предложения.

– Как происходило ваше расставание с “Зарей”?

– Тяжело сказать, что все хорошо. Не знаю, как правильно ответить, чтобы никого не обидеть. После десяти лет в клубе хотелось бы большего, если честно. Остались некоторые вопросы, но я надеюсь, что в ближайшее время все будет решено”, – сказал Хомченовский.

Отметим, что летом у Хомченовского завершился контракт с "Зарей". К "Кривбассу" игрок присоединился на правах свободного агента, подписав контракт на один год с возможностью продления еще на год.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Дмитрий Хомченовский Кривбасс (Кривой Рог)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fanday

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде