Хомченовский: Предложения из заграницы даже не рассматривал, потому что нет возможности уехать из страны

Полузащитник "Кривбасса" Дмитрий Хомченовский прокомментировал, как летом развивались перепетии на счет его трудоустройства:

“ – Вы играли в Польше и Испании. Наверняка этим летом у вас были предложения из зарубежных клубов. Почему вы остановили свой выбор именно на “Кривбассе”?

– Предложения из зарубежья даже не рассматривал, потому что нет возможности выехать из страны. Были варианты продолжения карьеры в других клубах УПЛ, но когда узнал, что в “Кривбассе” будет работать Юрий Николаевич Вернидуб, все решилось само собой.

Когда он мне позвонил, наш разговор длился меньше минуты. Я только спросил, когда начинаются сборы.

– Как много было предложений из УПЛ?

– Достаточно много. Не все команды, конечно, но три–четыре клуба – точно. С “Ворсклой” был разговор, но фактор Вернидуба затмил все другие предложения.

– Как происходило ваше расставание с “Зарей”?

– Тяжело сказать, что все хорошо. Не знаю, как правильно ответить, чтобы никого не обидеть. После десяти лет в клубе хотелось бы большего, если честно. Остались некоторые вопросы, но я надеюсь, что в ближайшее время все будет решено”, – сказал Хомченовский.