Проекты 1+1 media заявили, что временно не будут транслировать матчи УПЛ на YouTube

Проекты FootballHub и ПроФутбол Digital выступили с официальной позицией по трансляции матчей Украинской Премьер-лиги на платформе YouTube:

“Мы решили не транслировать матчи УПЛ на своих YouTube-каналах, пока идет рассмотрение документов, предоставленных нами YouTube, в соответствии с их процедурами.

Знаем, что часть болельщиков обрадуется этому решению, другая часть будет недовольна и расстроена. Но пока вопрос с трансляцией на YouTube не будет решен в юридической плоскости, сегодняшний и последующие матчи пятерых клубов - "Динамо", "Днепр-1", "Заря", "Рух", "Металлист" - можно смотреть бесплатно на телеканалах 2+2, УНИАН или на ОТТ-платформе Киевстар ТВ.

Как всегда, мы будем готовить предматчевые студии, которые вы сможете просмотреть на YouTube-канале Footballhub, где будем обсуждать самые интересные моменты и поддерживать связь с нашим зрителем”, - говорится в заявлении ресурса.