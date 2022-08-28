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Премьер-лига

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Проекты 1+1 media заявили, что временно не будут транслировать матчи УПЛ на YouTube

Премьер-лига
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(3 голосов)

Ждут правового разрешения

Проекты 1+1 media заявили, что временно не будут транслировать матчи УПЛ на YouTube

Олександр Приходько

Новина українською

Проекты FootballHub и ПроФутбол Digital выступили с официальной позицией по трансляции матчей Украинской Премьер-лиги на платформе YouTube:

“Мы решили не транслировать матчи УПЛ на своих YouTube-каналах, пока идет рассмотрение документов, предоставленных нами YouTube, в соответствии с их процедурами.

Знаем, что часть болельщиков обрадуется этому решению, другая часть будет недовольна и расстроена. Но пока вопрос с трансляцией на YouTube не будет решен в юридической плоскости, сегодняшний и последующие матчи пятерых клубов - "Динамо", "Днепр-1", "Заря", "Рух", "Металлист" - можно смотреть бесплатно на телеканалах 2+2, УНИАН или на ОТТ-платформе Киевстар ТВ.

Как всегда, мы будем готовить предматчевые студии, которые вы сможете просмотреть на YouTube-канале Footballhub, где будем обсуждать самые интересные моменты и поддерживать связь с нашим зрителем”, - говорится в заявлении ресурса.

Отметим, что сегодняшний матч между “Динамо” и “Днепром-1” будет транслировать телеканал 2+2.

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В статье: Телеканал 2+2 телепул
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Источник:
footballhub

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Комментарии (8)
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Spokoyno (Київ)
28.08.2022 в 14:07
ЖАХ Срач продовжується... Утім засмучує, що питання досі неврегульоване та "радість" окремих "вболівальників" Ну тобі лугандонці, які радіють, що почали бомбити Київ, Харків, Дніпро... Чому така реакція? Втішаєтесь, що тепер Динамо БУДЕ ЯК ВСІ та перестане мати багатомільйонну аудиторію! АГОВ люди! То це вам перекриють доступ до перегляду футболу на загальнодоступних каналах! Братки & К полюбому будуть дивитися в гарній якості, а вам лише за додаткову плату!
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0
-2
vinn (Khmеlnitsky)
28.08.2022 в 14:38
Боже, як ти все вимірюєш в грошах Якщо запропонують 10 тисяч рублів, побіжиш отримувати паспорт підарахи?
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0
0
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
28.08.2022 в 13:58
Ни себе ,ни людям.Все как всегда,чего они этим добились?О людях из Монако думают?(
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0
0
Dimoncho (Kharkiv)
28.08.2022 в 12:53
Слабо верится, что нац комиссия по телевещанию накажет плюсы. Но есть надежда, что сетанта потом прибъет этих тв..рей в международном суде
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+5
-1
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
28.08.2022 в 13:22
Вона Нацрада називається... І очолює її Оля Герасимюк, яка 20 років працювала на 1+1
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0
-1
kyrnix (Киев)
28.08.2022 в 12:47
Тобто визнали що Г+Г існує поза рамками закону і тому там крадене можна показувати.
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+7
-1
Весела Дача (Кривий Ріг)
28.08.2022 в 12:47
Бєня обісрався.
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+5
-1
Roman Zett (Poltava)
28.08.2022 в 12:27
Зассали что ваши каналы на Ютубе забанят пираты гребанные))) P.S. ФК Движение))) Надо было и другие назвать правильно ФК "Рассвет", ФК "Медалист", ФК Фейк-1 и ФК "Забота о людях" г. Монако.
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+7
-2

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