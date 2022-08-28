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Проекты 1+1 media заявили, что временно не будут транслировать матчи УПЛ на YouTube
Ждут правового разрешения
Олександр Приходько
Проекты FootballHub и ПроФутбол Digital выступили с официальной позицией по трансляции матчей Украинской Премьер-лиги на платформе YouTube:
“Мы решили не транслировать матчи УПЛ на своих YouTube-каналах, пока идет рассмотрение документов, предоставленных нами YouTube, в соответствии с их процедурами.
Знаем, что часть болельщиков обрадуется этому решению, другая часть будет недовольна и расстроена. Но пока вопрос с трансляцией на YouTube не будет решен в юридической плоскости, сегодняшний и последующие матчи пятерых клубов - "Динамо", "Днепр-1", "Заря", "Рух", "Металлист" - можно смотреть бесплатно на телеканалах 2+2, УНИАН или на ОТТ-платформе Киевстар ТВ.
Как всегда, мы будем готовить предматчевые студии, которые вы сможете просмотреть на YouTube-канале Footballhub, где будем обсуждать самые интересные моменты и поддерживать связь с нашим зрителем”, - говорится в заявлении ресурса.
Отметим, что сегодняшний матч между “Динамо” и “Днепром-1” будет транслировать телеканал 2+2.
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