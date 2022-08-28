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Съемочная группа Setanta Sports не допущена на матч Динамо – Днепр-1. Дело рассмотрит КДК УАФ
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Фото: ФК Шахтер Донецк
Съемочной группе Setanta Sports не разрешили работать на стадионе "Арена Львов", где состоится матч между "Динамо" и "Днепр-1". Об этом УПЛ сообщила на своем официальном сайте.
“Съемочная группа официального вещателя не была допущена на матч.
В связи с недопущением футбольным клубом "Динамо" съемочной группы на позиции для съемки матча "Динамо" - "Днепр-1", Передвижная Телевизионная Станция официального транслятора Setanta Sports была вынуждена покинуть стадион "Арена Львов", на котором проводится матч.
После получения всех официальных рапортов и документов данные об инциденте будут переданы на рассмотрение Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ”, - говорится в заявлении УПЛ.
Отметим, что поединок между Динамо и Днепр-1 состоится сегодня, 28 августа. Стартовый свисток раздастся в 17:00. Транслировать этот матч по телевидению будет канал 2+2.
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