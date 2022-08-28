Съемочная группа Setanta Sports не допущена на матч Динамо – Днепр-1. Дело рассмотрит КДК УАФ

Съемочной группе Setanta Sports не разрешили работать на стадионе "Арена Львов", где состоится матч между "Динамо" и "Днепр-1". Об этом УПЛ сообщила на своем официальном сайте.

“Съемочная группа официального вещателя не была допущена на матч. В связи с недопущением футбольным клубом "Динамо" съемочной группы на позиции для съемки матча "Динамо" - "Днепр-1", Передвижная Телевизионная Станция официального транслятора Setanta Sports была вынуждена покинуть стадион "Арена Львов", на котором проводится матч. После получения всех официальных рапортов и документов данные об инциденте будут переданы на рассмотрение Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ”, - говорится в заявлении УПЛ.

Отметим, что поединок между Динамо и Днепр-1 состоится сегодня, 28 августа. Стартовый свисток раздастся в 17:00. Транслировать этот матч по телевидению будет канал 2+2.