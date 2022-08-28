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Съемочная группа Setanta Sports не допущена на матч Динамо – Днепр-1. Дело рассмотрит КДК УАФ

Премьер-лига
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Съемочная группа Setanta Sports не допущена на матч Динамо – Днепр-1. Дело рассмотрит КДК УАФ

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Съемочной группе Setanta Sports не разрешили работать на стадионе "Арена Львов", где состоится матч между "Динамо" и "Днепр-1". Об этом УПЛ сообщила на своем официальном сайте.

“Съемочная группа официального вещателя не была допущена на матч.

В связи с недопущением футбольным клубом "Динамо" съемочной группы на позиции для съемки матча "Динамо" - "Днепр-1", Передвижная Телевизионная Станция официального транслятора Setanta Sports была вынуждена покинуть стадион "Арена Львов", на котором проводится матч.

После получения всех официальных рапортов и документов данные об инциденте будут переданы на рассмотрение Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ”, - говорится в заявлении УПЛ.

Отметим, что поединок между Динамо и Днепр-1 состоится сегодня, 28 августа. Стартовый свисток раздастся в 17:00. Транслировать этот матч по телевидению будет канал 2+2.

Читайте такжеПроекты 1+1 media заявили, что временно не будут транслировать матчи УПЛ на YouTube
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В статье: Телеканал Setanta Sports телепул
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (13)
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APPLE 888 (Nant)
28.08.2022 в 14:38
Щодо платних послух за перегляд, тут 50/50. З одного боку зараз війна, багато людей не в змозі платити за контент. З іншого - це бізнес, не може провайдер надавати безкоштовні трансляції. Потрібен компроміс. Але такі як Суркіс - срали на людей. Є умови телепулу, за них проголосувала більшість команд УПЛ. На сьогоднішній день, в даних реаліях, добре що хоч сетанта виграла тендер. Багато кому цікавий показ УПЛ ?
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0
0
APPLE 888 (Nant)
28.08.2022 в 14:25
Підтримую користувача Виктор 2209. Все лікується зняттям залікових балів та штрафних санкцій для команд, які не виконують умови телепулу. Гроші на ЗСУ.
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+1
-1
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Spokoyno (Київ)
28.08.2022 в 14:24
Питання до босів УПЛ: КОМУ ПОТРІБЕН ЦЕЙ ЦИРК?!? Так у вас є якісь документи, утім хіба це привід лізти до кишені браткам, ну на порядок більше їм пропонують плюси! При тому лишати мільйони телеглядачів можливість подивитися футбол на загальнодоступному каналі? Може власні кабінети не для того, щоб качати права та загрібати бабки за протирання штанців? А для того щоб організовувати ВЗАЄМОВИГІДНУ співпрацю? БО поки виходить, що зібрались троє... і Петя з Васею БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ вирішили за пляшку буде Ваня
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+1
-1
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
28.08.2022 в 14:00
Снимайте очки и штраф отправьте на ЗСУ !
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+1
-5
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
28.08.2022 в 13:54
От біда..... люди їхали, хотіли працювати, а тут принципи і не такі як всі......
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+2
-1
дедушка (Сумы)
28.08.2022 в 13:53
так,как вчера транслировали львов -заря,то они сто лет не нужны.Ни одного нормального повтора в спорной ситуации.За что платить?
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+4
0
Dimoncho (Kharkiv)
28.08.2022 в 13:24
Пока не впаяют 0:3 и штраф, этот маразм будет продолжаться...
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+3
-7
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
28.08.2022 в 13:20
Як би я не виступав за загальнодоступну трансляцію, але от таке от з боку суркісів - ганьба... Хочуть - хай допускають паралельно дві знімальні групи для трансляції (законність цього потім вирішить суд чи Нацрада з ТБ), але недопуск знімальної групи - це кримінал, Ст. 171 - Перешкоджання журналістській діяльності...Можливо нарешті деякі тут на форумі зрозуміють, що ті, хто виступає за доступність матчів ЧУ, не обов*язково боти суркісні!
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+5
-3
Просто football фан (Рівне)
28.08.2022 в 13:35
Супер, що Ви це розумієте! А згідно наданої УПЛ інфо, трансляція на плюсах та в ютубі, ще і піратство, якщо коротко. Я абсолютно не проти трансляції на плюсах, ут-1, та хоч на діскавері) головне, щоб не було цих кидків. Знаєте, раніше на це просто закривались очі, типу, ай ну це ж наше болотце, в нас так всюди, у всіх сферах життя, ну це Україна, що ви хотіли... Ми звикли до цього і вважаємо це гівно в порядку речей. Але останні 6 місяців дуже змінили ставлення! Так як раніше бути не повинно! І якщо до власників клубів, щоб донести той факт, що більшість суспільства змінилось, потрібно в#бати команди, які ми любимо і за які вболіваємо, чисто по закону, той хай так і буде. Аж до пониження в класі!
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+2
-1
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Zapp Brannigan (Київ)
28.08.2022 в 13:45
Ну, власне, Футбол 1 15 років тому починав так само - транслював паралельно з офіційним транслятором УТ1. І ніяких санкцій не було (а потім Футболи Ахметова скористалися перемогою однопартійця яника і в 2010 усунули УТ1). Наскільки це законно - хай вирішує суд чи Нацрада з ТБ.
+2
0
LEVgcUqs (Чернігів)
28.08.2022 в 14:05
Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. 5 днів назад не допускали якусь сетанту і все було нормально, а тут уже і статті якісь плетуть і ще всіляку єрунду. Пустомелі диванні.
+2
-2
Просто football фан (Рівне)
28.08.2022 в 13:19
Схоже на те, що чекають порушення від усіх команд, що пішли проти, зберуть усі протоколи, докази, матеріали, а потім, в#буть усіх разом. Хороша тактика)
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+2
-2
vinn (Khmеlnitsky)
28.08.2022 в 13:02
Братків в камеру до Медведчука. Хай там підуть на принцип
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