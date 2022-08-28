Колосс - Рух 2:0. Популярные в СМИ не значит лучшие в игре

"Руха" в последнее время очень много в информационном пространстве. Львовский клуб воюет с УПЛ против единого телепула, сетует на судейство, жалуется на "порохоботов" из-за хакерской атаки на его официальный сайт. Говорят, что плохого пиара не бывает, но и репутация скандалиста редко увеличивала фанатскую базу. Лучшим аргументом остаются победы, желательно, при яркой игре.

Леонид Кучук, который в субботу праздновал день рождения, дает результат, но обычно жертвует красотой. Идеальный для него сценарий – найти свой момент как можно скорее, а затем играть от собственных ворот за счет контратак. Но ведь проблема в том, что "Колос" - это чуть ли не команда близнец. Поэтому когда со стартовым свистком коваливцы отдали мяч гостям, те просто не знали, что с ним делать и перекатывали его между защитниками.

Уже первое нестандартное действие игроков "Колоса" привело к взятию ворот Юрия Панькива. На 5-й минуте Мякушко включил скорость и проскочил мимо двух оппонентов на левом фланге, прострелил в центр. Мяч от защитника отлетел на Милько, а тот пробил метров с 22-х – рикошет от Слюсара и 1:0.

Как исправлять ситуацию, "Рух" в первом тайме так и не продемонстрировал, хотя и мог случайно сравнять счет. На 22-й минуте Сыч выполнял подачу с правого фланга, но мяч свалился с ноги и полетел за воротничок Волынцу, но упал на перекладину. Прорыв по флангу Бойчука с последующим прострелом и удар из пределов штрафной Таллеса – это все, что смогли создать львовяне за первую половину игры. На этом фоне возгласы тренера "Браво" на удачный перевод с фланга на фланг или обостряющийся пас в борьбу выглядели несколько странно.

"Колос", играя вторым номером, мог удвоить преимущество, когда Милько бил головой после подачи углового, но совсем чуть-чуть не попал в верхний угол. А еще со знаком минус отличился Кирилл Попов – воспитанник "Динамо" обокрал Панькива на линии штрафной, но слишком торопился и пробил фактически по пустым воротам выше.

Второй тайм начался в том же ключе - бесплодных попытках "Руха" обострить игру и упорной работе "Колоса" на сохранение результата. При этом выход Безбородько вместо Попова позволил подопечным Ярослава Вишняка чаще использовать заброс за спины защитникам. Один из таких завершился выходом один на один с Юрием Панькивым, но удар пришелся в голкипера.

"Рух" постепенно начал увеличивать интенсивность, что позволило все же периодически обострять игру у ворот Волынца. Особенно опасно становилось во время стандартов. На 67-й Дидык едва не исполнил "удар Матузалема", - прыгнул классно, но мяч полетел выше ворот. Через минуту первым прикосновением едва не отличился вышедший на замену Руслан Непейпиев. После корнера мяч упал в районе 11-метровой отметки, вингер набежал, но пробил гораздо выше цели. Он же обострил, когда сместился с фланга и пробил с подкруткой, но после рикошета мяч пролетел рядом со штангой.

А потом Безбородько закрыл матч, хотя еще оставалось играть больше десяти минут. Болбат забросил мяч из глубины поля, форвард избежал офсайд, принял мяч в штрафной и пробил в угол – 0:2. Признаков того, что "Рух" сможет вернуться в игру, не было никаких. Собственно этого и не произошло. "Колос" начал сезон с двух побед подряд, тогда как "Рух" - с двух поражений. Тишина, которая этим летом сопровождает коваливскую команду, оказалась значительно эффективнее, чем львовский шум.

VBet лига. Второй тур

28 августа. Коваливка. Стадион "Колос"

"Колос" - "Рух" 2:0

Голы: Милько 5, Безбородько 83

"Колос": Волынец – Золотов, Новак, Гончаренко, Черноморец – Ильин (Лысенко 90), Ореховский (Задоя 90), Милько (Смирный 46), Мякушко (Исаенко 72) – Болбат, Попов (Безбородько 56)

Тренер: Ярослав Вишняк

"Рух": Паньков – Сыч, Дидык, Слюсар, Лях – Федорчук, Сапуга – Соломон (Рунич 65), Таллес (Притула 81), Бойчук (Непейпиев 65) – Климчук

Тренер: Леонид Кучук

Арбитр: Александр Омельченко

Предупреждения: Милько 36, Безбородько 57, Золотов 66 – Таллес 50, Соломон 61