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Украинский нападающий в первых двух турах УПЛ забил голы за две разные команды

Премьер-лига
(2 голосов)

Пока он лидирует в гонке бомбардиров

Украинский нападающий в первых двух турах УПЛ забил голы за две разные команды

Офіційний сайт Колоса/Автор невідомий

Новина українською

Украинский нападающий Денис Безбородько отличился в двух стартовых турах текущего сезона УПЛ подряд за две разные команды.

В первом раунде чемпионата форвард вышел в стартовом составе "Зари" в поединке против "Ворсклы". Он провел на поле 63 минуты, записав в свой актив дубль. Это был его первый матч за луганчан.

На этой неделе Безбородько стал игроком "Колоса" и дебютировал за свою новую команду в первом же матче. Нападающий вышел на поле стадиона "Колос" у Ковалевке на 55-й минуте встречи против "Руха", а на 83-й уже отличился забитым голом.

Отметим, что в обоих поединках его команда выиграла.

Добавим, что на данный момент Безбородько лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата Украины, имея в активе три гола.

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В статье: Заря (Луганск) Колос (Ковалевка) Денис Безбородько
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