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Без Цыганкова, но с Кравченко и Караваевым. Стал известен состав Динамо на матч против Днепра-1
Кендзера сегодня на скамье для запасных
Фото: ФК Динамо Киев
Киевское "Динамо" и "Днепр-1" встретятся на "Арене Львов" в рамках второго тура чемпионата Украины.
Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу выбрал стартовую одиннадцатку на этот матч:
Бущан – Кравченко, Забарный, Попов, Дубинчак – Шапаренко, Сидорчук – Караваев, Бульяский, Шепелев – Беседин.
Стартовий склад «Динамо» на матч проти «Дніпра-1» pic.twitter.com/1B9oGOhrPQ— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) August 28, 2022
Отметим, что по сравнению со вторым поединком против “Бенфики” сегодня не выйдут со старта Кендзера, Сирота и Овчаренко. Вместо них с первых минут сыграют Кравченко, Попов и Дубинчак соответственно.
Также добавим, что у Виктора Цыганкова травма, из-за которой он пропускал встречу с "орлами" в Лиссабоне.
Старт встречи между “Динамо” и “Днепром-1” запланирован на 17:00. За ходом событий можно будет следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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