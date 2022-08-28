Шахтер - Кривбасс 1:0. Додавили в большинстве

Одной из изюминок нового сезона УПЛ стало возвращение в Украину Юрия Вернидуба. Особенно в контексте его отношений с донецким "Шахтером". Фанаты отечественного чемпионата даже с минимальным стажем помнят противостояние его "Зари" с украинским грандом, личную вражду с Паулу Фонсекой, цитаты коуча о каналах "Футбол" и сравнении оных с Йозефом Геббельсом. Если вы это не помните, не беда, наверняка вы не успели забыть как в прошедшем сезоне "Шериф" Вернидуба дебютировал в группе ЛЧ, где в двух играх не проиграл "горнякам" ни разу - ничья в Киеве, вырванная на последних секундах, и победа на своем поле со счетом 2:0. В общем, любит Юрий Николаевич пересекаться с "Шахтером". Сегодня - начало нового этапа данных отношений.

Была у сегодняшней встречи и другая особенность. Обе команды не лучшим образом начали свой путь в новом сезоне, добыв на двоих лишь один бал. "Шахтер" в дебютной игре Йовичевича не обыграл "Металлист 1925", сыграв в нулевую ничью, а "Кривбасс" по делу проиграл "Колосу", минимально уступив в выездном поединке. За такие достижения наставники и их подопечные были раскритикованы, пускай и в разном количестве. Игра второго тура - шанс исправить положение, добыв три очка.

Если Йовичевич практически не удивил своим составом, не внеся особых изменений в сравнении с первым туром, то Юрий Вернидуб, который, к слову, следил за игрой с трибун из-за удаления в первом туре, серьезно поработал над этим вопросом. Изменилась оборона (с Вернидубом-младшим в паре вышел Стецков, а по краям оказались Якимец и Опанасенко), изменился и центр поля, где не нашлось места Банаде, изменилась и линия атаки. Вернидуб сделал неожиданную ставку на двух форвардов, правда Хобленко частенько действовал из глубины, практически на позиции "десятки".

Первым тайм нельзя было назвать идеальным. Как нам кажется, больше подошло бы другое слово - "равенство". Команды голов не забивали, допускали немалое количество ошибок, но по разу могли выходить вперед. Интересно, что на двоих они трижды ударили в створ ворот, при этом семь раз умудрились оказаться в офсайде. "Шахтер" чаще и конструктивнее встречался с мячом, при этом удивить чем-то "Кривбасс" подопечные хорватского наставника не смогли. Их главный момент пришел после грубой ошибки Сарнавского - Петряк перехватил, отпасовал на Бондаренко, однако тот из убойной позиции ударил мимо. Вскоре ответили гости - Устименко классно сместился с фланга и нанес удар издали. Трубин парировал, но на добивании оказался Волошин, слета приложившись по мячу - выше. В остальном на поле были либо удары издали, либо попытки Мудрика убежать по флангу и найти передачей своих товарищей в штрафной соперника. Сикан, Петряк и остальные частенько игнорировали данную активность.

Второй тайм получился куда зрелищнее, и дело даже не в забитом голе, который таки случился. "Горняки" получили порцию эмоциональной подзарядки в перерыве, выйдя с подтрибунного помещения достаточно заведенными. Было созданного несколько неплохих моментов, однако Сарнавский контролировал ситуацию. Время шло, "Кривбасс" все сильнее прижимался, а "горняки" все сильнее давили. Йовичевич решился на интересные замены, заменив трех защитников (!). Были освежены фланги обороны, а Кривцов уступил на поле место Бондарю. Также впервые после возвращения за "Шахтер" сыграл Зубков, заменив форварда Сикана. В одном из эпизодов именно свеженькие игроки создали очень опасный момент, когда Корниенко на пустые ворота выводил Зубкова. Но и здесь счет не изменился, ибо опорник Семенов сыграл в стиле пикового Тони Адамса, из-за спины пойдя в подкат и чисто выбив мяч. Как бы не спорила скамейка хозяев, Монзуль и ВАР были непреклонны.

Замены неплохо освежили "Шахтер", однако один из новых игроков не доиграл поединок до конца. Судя по всему, серьезную травму в борьбе против Хомченовского получил Корниенко - вместо него экстренно появился Очеретько. Это ва-банк. Спустя две минуты случился другой ключевой эпизод матча. Единственный игрок, имеющий на две команды желтую карточку, Никита Татарков, пошел в не самый обязательный подкат - второе предупреждение, красная. Очень скоро "Шахтер" вышел вперед - Мудрик классно подал в штрафную со стандарта, Бондаренко точно пробил головой. Вопросы остались к Богдану Сарнавскому, который выбегал на мяч, однако вскоре застыл в полупозиции. А жаль, до этого он проводил добротный матч.

До самого финального свистка лично у нас был один вопрос. И нет, он не касался возможности "Кривбасса" сравнять счет. Нам было интересно, а сколько игроков "Шахтера" смогут доиграть матч? Судаков, Мудрик, Бондаренко, Степаненко - у всех возникали какие-то проблемы, однако учитывая отсутствие замен, всем им пришлось доиграть поединок до конца. Доиграли. Победили. "Горняки" с огромным трудом смогли добыть свои первые три бала в новом сезоне. "Кривбасс" с нулем идет в районе дна турнирной таблицы.

VBET-лига. 2-й тур

28 августа, Киев, НСК "Олимпийский"

Шахтер - Кривбасс 1:0

Гол: Артём Бондаренко 76

Шахтер: Анатолий Трубин, Сергей Кривцов (Валерий Бондарь 63), Тарас Степаненко, Богдан Михайличенко (Виктор Корниенко 53, Олег Очеретько 71), Артём Бондаренко, Михаил Мудрик, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор (Ефим Конопля 53), Георгий Судаков, Иван Петряк, Даниил Сикан (Александр Зубков 63)

Кривбасс: Богдан Сарнавский, Тимур Стецков, Алексей Хобленко (Евгений Банада 75), Дмитрий Хомченовский, Никита Татарков, Виталий Вернидуб, Денис Устименко (Роман Дебелко 82), Назар Волошин, Владимир Якимец, Евгений Опанасенко (Денис Шевченко 66), Дмитрий Семенов

Предупреждения: Артём Бондаренко 79 - Никита Татарков 49, Никита Татарков 74

Удаление: Никита Татарков 74