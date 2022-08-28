Призетко: Все понимали, что воздушная тревога - это не шутки, следили за событиями в телефонах

Наставник "Металлиста" Александр Призетко в эксклюзивном интервью UA-Футбол поделился мнением об особенностях стартового матча сезона-2022/23, в котором харьковчане обыграли "Рух" 1:2, но игра несколько раз прерывалась из-за воздушной тревоги, коснулся темы текущих дел его команды и рассказал о главном потрясении в период войны.

- Матч вашей команды во Львове стал для каждого из его участников первым официальным, проведенным в условиях войны. Какие чувства испытывали за время его проведения?

- Полагаю, что все участники испытывали некое облегчение - все-таки чемпионат начался! Ведь не играть девять месяцев - это огромный отрезок времени, и слава Богу, что неопределенность закончилась. Хотя как бы там ни было, а в ходе подготовки к сезону невольно возникали мысли: а вдруг проведению чемпионата что-то помешает и он не начнется.

- Тревожность была?

- В такое время тревожность имеет место в любом случае. Понятное дело, что от футболистов требуется концентрация на протяжении всех 90 минут матча. При этом ребята были в курсе, что если вдруг возникнут вынужденные остановки в игре, то к этому нужно быть готовым. Но никто не ожидал, что это произойдет с нами в первом же туре. К сожалению, из-за воздушных тревог поединок с "Рухом" превратился неизвестно во что. Играть матч с такими частыми перерывами очень тяжело.

- Как вели себя футболисты во время воздушных тревог?

- Нормально. Ребята отнеслись к ситуации с пониманием. Каждый осознавал, что есть протокол, которому нужно следовать. Он предусматривает необходимость покинуть поле и перебраться в безопасное место. Как только на стадионе просигнализировали о тревоге, все направились в укрытие. Для этого было выделено специальное помещение, где находились обе команды, судьи и другие официальные лица. Находясь в ожидании отбоя воздушной тревоги, футболисты при помощи своих телефонов следили за развитием событий и передавали друг другу информацию из рук в руки, словно сарафанное радио. Обстановка была серьезная, все понимали, что воздушная тревога - это вовсе не шутки. Можно пошутить на словах, однако на деле ты обязан выполнять то, что от тебя требуется.

- Вынужденные остановки игры вносили дискомфорт, сбивали с ритма?

- Да, сбивали. Первый тайм в исполнении нашей команды по части игры получался. Однако после первой вынужденной остановки матча у нас игровой ритм действительно сбился. Все пошло не так, как мы хотели. Даже пропустив не совсем логичный мяч, мы имели некоторое преимущество. Не скажу, что оно было очевидным, но мы его немного упустили. Упомянутая пауза повлияла.

- Была ли команда готова к тому, что в случае затяжной воздушной тревоги матч будет перенесен и выходить на поле придется на следующий день?

- Об этом требовании я был наслышан. Если бы отвечающие за проведение матча лица приняли решение доиграть его на следующие сутки, то разумеется, что мы так и поступили бы. Регламент есть регламент.

- Не роптали ли бы в случае переноса футболисты?

- Они могут роптать всегда, ведь мы понимаем, что не всем такие вынужденные меры могут нравиться. Но поверьте: если нужно было бы доигрывать на следующий день, то футболисты остались бы во Львове и доиграли. Они - настоящие профессионалы, и это часть нашей работы.

- Победным результатом в матче с "Рухом", понятное дело, вы остались довольны. А качеством игры?

Качеством никогда нельзя быть довольным. Но как бы там ни было, а зная некоторые нюансы игры своей команды, могу сказать, что существуют определенные проблемы. Все, наверное, знают, что мы собрались и увидели друг друга в период летнего межсезонья лишь 3 августа. Группа футболистов прилетела из-за границы, другая группа была здесь, в Украине. К сожалению, все они были в разном функциональном состоянии: кто-то не играл полгода, кто-то три месяца, а часть игроков пришла к нам в роли новичков. Согласитесь, для любой команды три недели подготовки к сезону - это мало. Не успеваешь как следует что-то слепить. Тем не менее, в поединке с соперником, который полноценно проводил каждый этап подготовки к сезону, считаю, сыграли на оценку "хорошо".

- Что, на ваш взгляд, предопределило победный исход в пользу "Металлиста"?

- Индивидуальное мастерство. Это сказалось в обоих забитых нами мячах. Если в первом случае была командная игра, где эффективность взаимодействий Коркишко и Картушова, как и завершающий удар Пидлепенца позволили повести в счете, то во втором тот же Коркишко пробрался к лицевой линии и снабдил Прядуна мячом, который он и переправил в ворота. На сегодняшний день мы еще немного "сыроваты", поэтому по части командной игры пока не все может получаться. Когда же включаются индивидуальные качества футболистов, как это было в матче с "Рухом", то они помогают. Для нас ведь каждый тренировочный день сейчас - как манна небесная. Нам нужно больше времени, чтобы подопечные сыгрывались. До этого у нас был его дефицит, и меня, как тренера, это пугало. Ведь очень важно, когда в команде есть взаимопонимание, и когда тот или другой футболист, будучи в курсе слабых и сильных стороны партнера, знает, как лучше сделать тому передачу.

- Новичками довольны?

- Доволен. Качества почти всех я знаю, и очень хочется, чтобы они их проявили. В каждом из пришедших к нам ребят вижу хорошие задатки и перспективы. Прекрасно понимаю, что до "Металлиста" один новичок мог играть по одной схеме, другой - по иной. Но опять же - хотелось бы, чтобы у них побольше времени было для адаптации и сыгранности. И хотя из-за короткого временного отрезка работы еще есть недопонимание на поле, мы будем делать все для того, чтобы быть единым целым.

- Как оцениваете нынешний формат чемпионата?

Шестнадцать команд для Премьер-лиги считаю оптимальным вариантом. Еще в бытность мою футболистом было такое количество. Жалко лишь, что такие самобытные команды, как "Мариуполь" и "Десна" взяли паузу в выступлениях. Увы, из-за войны украинский футбол потерял и большое количество легионеров, которые вносили краски в наш чемпионат. Их теперь в клубах стало значительно меньше. Что касается других связанных с войной негативных факторов, то сегодня все команды вынуждены играть без зрителей (компетентные люди лучше, чем я понимают необходимость этой меры), а большинство проводят свои домашние матчи на нейтральных полях. Ничего не поделаешь, таковы нынешние реалии. Повторюсь: главное, что чемпионат стартовал и, слава Богу, проходит по намеченному плану. Понятное дело, что есть какие-то сложности, но мы ведь понимаем, что в столь суровое время все не может проходить гладко.

- Как живется "Металлисту" в условиях войны?

- Не без сложностей. С начала августа мы дислоцируемся в Ужгороде. Сначала жили в гостинице, а сейчас все члены команды расселились по квартирам. В остальном все, как обычно - ежедневно тренируемся, проводим восстановительные мероприятия.

- За событями в Харькове следите каждый день?

- Не то что каждый день - каждую минуту! Это уже на автомате. Даже если ночью просыпаешься или не спишь, то беря в руки телефон ты не смотришь новости спорта или еще какие-нибудь другие, а лишь информацию о том, что происходит у нас в Харькове и Украине. К огромному сожалению, что-то случиться у нас может ежесекундно. Поэтому все время держишь руку на пульсе событий. Что касается Харькова, то ему за полгода досталось изрядно. Вот сегодня возле моего дома, во двор находящейся буквально метрах в ста школы, где учился мой ребенок, "прилетело". От взрывной волны побило окна, деформировало рамы...

- Что во время войны потрясло вас больше всего?

- Сам факт войны меня потряс. Не передать словами те ощущения, когда во время широкомасштабного вторжения россии я вместе с "Металлистом" был на тренировочном сборе в Турции, а моя семья сидела в центре Харькова под бомбежками! Это было сильнейшим потрясением, ведь семья для меня - это все! Когда жена разговаривала со мной по телефону, и в этот момент где-то неподалеку "прилетело", она и дети в ужасе кричали. Мое состояние и состояние моей семьи в такой ситуации невозможно описать! Особенно когда ты понимаешь, что бессилен что-либо сделать на расстоянии. Даже не знаю, что еще в этой безумной войне меня могло потрясти больше... Это самое страшное, что было за этих полгода.

- Семья сейчас в безопасности?

- Слава Богу, да. Она находится за границей.

- За полгода войны слезы в ваших глазах часто появлялись?

- Чаще, чем до этого на протяжении всей жизни. Вообще-то я не отношу себя к любителям поплакать. Хотя слезы появлялись, особенно в первое время после начала войны. Надеюсь, с Божьей помощью и ВСУ все мы скоро дождемся победы и обретем такой желанный мир.