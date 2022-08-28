Дениса Попова заменили на 13 минуте игры с Днепром-1 из-за травмы

Центральный защитник киевского "Динамо" Денис Попов получил повреждение в матче первого тура УПЛ против "Днепра-1". Центрбек был заменен уже на 13 минуте.

Как сообщает официальный сайт "Динамо Киев", Попов покидал поле, держась за ключицу. Его заменил другой центральный защитник киевлян, Александр Сирота.

Примечательно, что за последний год это уже третья травма Попова. В прошлом августе он также получил повреждение, тогда – крестообразной связки. После операции игрок восстанавливался полгода. В мае 2022 он получил ушиб подколенного сухожилия в матче с "Эмполи" - и пропустил еще две недели.