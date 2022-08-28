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Тренер Руха о поражении от Колоса: Команда в целом выполнила установку
Говорит, что все дело в молодости
фото - ФК Рух
Помощник главного тренера "Руха" Виталий Пономарев прокомментировал поражение своей команды в матче второго тура УПЛ против "Колоса" со счетом 0:2.
"У нас молодая команда, сегодня в защите играли все молодые ребята. Конечно, они еще будут ошибаться. Они получают опыт. Но мы надеемся, что они будут прогрессировать, делать правильные выводы, и мы будем двигаться дальше.
Быстрый пропущенный мяч всегда не на руку команде. Но мы играли по своему плану, и ребята в целом выполнили установку тренерского штаба. Мы не реализовали имевшиеся моменты и допустили несколько ошибок в защите – отсюда и такой результат", - отметил Пономарев.
Добавим, что это второе поражение "Руха" с начала сезона, в первом туре львовяне уступили "Металлисту".
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