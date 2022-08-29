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Играть в футбол 30' – недостаточно. Как СК Днепр-1 устроил Динамо холодный душ. Аудиомнение #160
Вообще-то, у команды Кучера своих проблем хватает
СК Днепр-1
Обсуждаем поединок между "Динамо" и СК "Днепр-1". Послушать выпуски Аудиомнения можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Facebook, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.
Команда Луческу не забивает уже в третьем матче подряд и, кажется, потеряла себя с точки зрения стиля. Почему киевляне играли в футбол всего полчаса и за счет чего СК "Днепр-1" обыграл фаворита на фоне засилья в лазарете. Перформанс Пихаленка, тренерские амбиции Красникова, очередная "прекрасная" игра Беседина на стандартах и поиски импульса для "Динамо" – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
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