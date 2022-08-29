  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Играть в футбол 30' – недостаточно. Как СК Днепр-1 устроил Динамо холодный душ. Аудиомнение #160
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Играть в футбол 30' – недостаточно. Как СК Днепр-1 устроил Динамо холодный душ. Аудиомнение #160

Премьер-лига
(1 голосов)

Вообще-то, у команды Кучера своих проблем хватает

Играть в футбол 30' – недостаточно. Как СК Днепр-1 устроил Динамо холодный душ. Аудиомнение #160

СК Днепр-1

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем поединок между "Динамо" и СК "Днепр-1". Послушать выпуски Аудиомнения можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Facebook, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.

Читайте такжеЛуческу о Забарном: Может это моя последняя игра, но не его

Команда Луческу не забивает уже в третьем матче подряд и, кажется, потеряла себя с точки зрения стиля. Почему киевляне играли в футбол всего полчаса и за счет чего СК "Днепр-1" обыграл фаворита на фоне засилья в лазарете. Перформанс Пихаленка, тренерские амбиции Красникова, очередная "прекрасная" игра Беседина на стандартах и поиски импульса для "Динамо" – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Больше материалов автора ищите в этом Telegram-канале

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Евгений Красников Динамо (Киев) чемпионат Украины УПЛ Артем Беседин Украинская Премьер-лига Артем Довбик Александр Пихаленок СК Днепр-1 Эдуард Сарапий Подкаст Аудиомнение Илья Забарный Подкасты UA-Футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде