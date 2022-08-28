Команда Кучера удивляет Киев и самих себя. Динамо – Днепр-1 0:3

Мирча Луческу по сравнению с еврокубковым фиаско против "Бенфики" решил внести изменения только в линии обороны. Кендзера, Вивчаренко и Сирота оказались либо в запасе, либо вообще вне заявки. Последний, правда, следил за футболом со стороны недолго: уже на двенадцатой минуте Попов показал, что его возвращение на поле вышло преждевременным и нуждался в замене. Кроме Попова, место в старте получили экс-днепряне Дубинчак и Кравченко - они закрывали фланги защиты.

Обращает на себя внимание второе подряд отсутствие Цыганкова - похоже, повреждение лидера киевлян оказалось более серьезным, чем ожидалось.

Александр Кучер, хоть также уступил в еврокубке 0:3, оказался менее радикальным: только Сарапий заменил в центре обороны Логинова.



Фото: СК Днепр-1 / Автор неизвестен

Киев по традиции матчей национального чемпионата взялся за работу над статистикой владения мячом. Пристреливались Буяльский и Сидорчук, но даже для такого голкипера, как Валеф, их удары проблемой не стали.

Киев как-то незаметно прошел рубеж, когда контроль мяча ради создания моментов перешел в рутину без обострения. Днепряне это почувствовали и стали понемногу подтягиваться к воротам Бущана. Шанс Гуцуляка (удар из-за пределов штрафной после отбора Бланко) был неожиданностью. Прострел с опасной срезкой в ​​сторону своих ворот Забарного выглядел случайностью. Но это был поиск слабого места. Его обнаружили на последних минутах тайма. Танчик и Пихаленок разыграли угловой, Александр мягко набросил на линию вратарской, Сарапий набежал в эту зону и здорово пробил мимо Бущана.

Доказывать случайность пропущенного гола киевляне стали с начала второго тайма. Но "Днепр-1" выстоял на первых минутах, а затем забил второй: Гуцуляк отдал Бусанелло налево, бразилец прострелил на Пихаленка, который в центре штрафной остался без присмотра.



Фото: СК Днепр-1 / Автор неизвестен

Гол выбил киевлян из колеи. Команда Луческу хоть и продолжала наматывать километраж, но мало понимала, зачем она это делает. Если бы "Днепр-1" в этот момент задался целью забить третий, он бы эту задачу выполнил. А так СК решил не добивать соперника, а просто играл в том же ключе, как и до этого.

Футбол шел по результату. Одни и другие продолжали атаковать, но больше по инерции. Лучшей она оказалась у днепрян, забивших в третий раз. Дебютант Рубчинский поймал отскок в центре вратарского и довел счет до разгромного.

Не будем умалять значимость в этом результате днепрян, но этот результат - в большей степени заслуга игроков "Динамо". Киев сегодня не бежал, не генерировал идей, не реагировал на изменение ситуации на поле – не делал ничего, чтобы взять под контроль не мяч, а игру. Трудно поверить, что это связано с усталостью от шести матчей в Лиге чемпионов, потому что они шли в течение шести недель, а не через три на четвертый день.

Для Александра Кучера это дебютная победа тренера в УПЛ – и это после неудач с киприотами в Лиге Европы. Но это только первая игра чемпионата, которая пока ни о чем не говорит. В следующем туре будет "Верес", где уже самим придется играть первым номером.

Львов. "Арена Львов"

Главный арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)

Ассистенты: Виталий Сухин (Одесса), Александр Павлинов (Одесса)

Динамо - СК Днепр-1 0:3

Голы: Эдуард Сарапий 43, Александр Пихалёнок 55, Валентин Рубчинский 90+1

Динамо: Георгий Бущан, Денис Попов (Александр Сирота 13), Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев (Денис Гармаш 46), Николай Шапаренко, Александр Караваев (Александр Тымчик 74), Никита Кравченко (Томаш Кендзёра 46), Илья Забарный, Виталий Буяльский, Артем Беседин (Владислав Ванат 64), Владислав Дубинчак

СК Днепр-1: Макс Валеф, Эдуард Сарапий, Габриэль Бузанелло, Артем Довбик, Алексей Гуцуляк, Артём Громов (Александр Назаренко 56), Руслан Бабенко, Доминго Бланко, Владимир Танчик (Валентин Рубчинский 79), Александр Сваток (Сергей Логинов 72), Александр Пихалёнок (Игорь Когут 79)

Предупреждения: Владимир Шепелев 29, Александр Караваев 35, Сергей Сидорчук 68 - Александр Сваток 26, Габриэль Бузанелло 45+2, Олександр Назаренко 86