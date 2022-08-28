  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Команда Кучера удивляет Киев и самих себя. Динамо – Днепр-1 0:3
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Команда Кучера удивляет Киев и самих себя. Динамо – Днепр-1 0:3

Премьер-лига
(8 голосов)

Динамо стартует в УПЛ с поражения

Команда Кучера удивляет Киев и самих себя. Динамо – Днепр-1 0:3

Фото: СК Дніпро-1 / Автор невідомий

Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Мирча Луческу по сравнению с еврокубковым фиаско против "Бенфики" решил внести изменения только в линии обороны. Кендзера, Вивчаренко и Сирота оказались либо в запасе, либо вообще вне заявки. Последний, правда, следил за футболом со стороны недолго: уже на двенадцатой минуте Попов показал, что его возвращение на поле вышло преждевременным и нуждался в замене. Кроме Попова, место в старте получили экс-днепряне Дубинчак и Кравченко - они закрывали фланги защиты.

Обращает на себя внимание второе подряд отсутствие Цыганкова - похоже, повреждение лидера киевлян оказалось более серьезным, чем ожидалось.

Александр Кучер, хоть также уступил в еврокубке 0:3, оказался менее радикальным: только Сарапий заменил в центре обороны Логинова.

Команда Кучера удивляет Киев и самих себя. Динамо – Днепр-1 0:3 - изображение 1
Фото: СК Днепр-1 / Автор неизвестен

Киев по традиции матчей национального чемпионата взялся за работу над статистикой владения мячом. Пристреливались Буяльский и Сидорчук, но даже для такого голкипера, как Валеф, их удары проблемой не стали.

Киев как-то незаметно прошел рубеж, когда контроль мяча ради создания моментов перешел в рутину без обострения. Днепряне это почувствовали и стали понемногу подтягиваться к воротам Бущана. Шанс Гуцуляка (удар из-за пределов штрафной после отбора Бланко) был неожиданностью. Прострел с опасной срезкой в ​​сторону своих ворот Забарного выглядел случайностью. Но это был поиск слабого места. Его обнаружили на последних минутах тайма. Танчик и Пихаленок разыграли угловой, Александр мягко набросил на линию вратарской, Сарапий набежал в эту зону и здорово пробил мимо Бущана.

Доказывать случайность пропущенного гола киевляне стали с начала второго тайма. Но "Днепр-1" выстоял на первых минутах, а затем забил второй: Гуцуляк отдал Бусанелло налево, бразилец прострелил на Пихаленка, который в центре штрафной остался без присмотра.

Команда Кучера удивляет Киев и самих себя. Динамо – Днепр-1 0:3 - изображение 2
Фото: СК Днепр-1 / Автор неизвестен

Гол выбил киевлян из колеи. Команда Луческу хоть и продолжала наматывать километраж, но мало понимала, зачем она это делает. Если бы "Днепр-1" в этот момент задался целью забить третий, он бы эту задачу выполнил. А так СК решил не добивать соперника, а просто играл в том же ключе, как и до этого.

Футбол шел по результату. Одни и другие продолжали атаковать, но больше по инерции. Лучшей она оказалась у днепрян, забивших в третий раз. Дебютант Рубчинский поймал отскок в центре вратарского и довел счет до разгромного.

Не будем умалять значимость в этом результате днепрян, но этот результат - в большей степени заслуга игроков "Динамо". Киев сегодня не бежал, не генерировал идей, не реагировал на изменение ситуации на поле – не делал ничего, чтобы взять под контроль не мяч, а игру. Трудно поверить, что это связано с усталостью от шести матчей в Лиге чемпионов, потому что они шли в течение шести недель, а не через три на четвертый день.

Для Александра Кучера это дебютная победа тренера в УПЛ – и это после неудач с киприотами в Лиге Европы. Но это только первая игра чемпионата, которая пока ни о чем не говорит. В следующем туре будет "Верес", где уже самим придется играть первым номером.

Львов. "Арена Львов"
Главный арбитр: Андрей Коваленко (Полтава)
Ассистенты: Виталий Сухин (Одесса), Александр Павлинов (Одесса)
Динамо - СК Днепр-1 0:3
Голы: Эдуард Сарапий 43, Александр Пихалёнок 55, Валентин Рубчинский 90+1
Динамо: Георгий Бущан, Денис Попов (Александр Сирота 13), Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев (Денис Гармаш 46), Николай Шапаренко, Александр Караваев (Александр Тымчик 74), Никита Кравченко (Томаш Кендзёра 46), Илья Забарный, Виталий Буяльский, Артем Беседин (Владислав Ванат 64), Владислав Дубинчак
СК Днепр-1: Макс Валеф, Эдуард Сарапий, Габриэль Бузанелло, Артем Довбик, Алексей Гуцуляк, Артём Громов (Александр Назаренко 56), Руслан Бабенко, Доминго Бланко, Владимир Танчик (Валентин Рубчинский 79), Александр Сваток (Сергей Логинов 72), Александр Пихалёнок (Игорь Когут 79)
Предупреждения: Владимир Шепелев 29, Александр Караваев 35, Сергей Сидорчук 68 - Александр Сваток 26, Габриэль Бузанелло 45+2, Олександр Назаренко 86

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(8 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (83)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
vlotko (Броди)
28.08.2022 в 20:41
Все закономірно, пік форми ДК був запланований на ігри кваліфікації ЛЧ, з чим команда успішно справилася, а зараз наступив спад, через 2,3 тижні команда буде на ходу. Д1Д таку гру треба було показувати проти кіпріотів, але на цей час вони ще не набрали форми - прорахунок тренерського штабу. ДК вже наситився футболом: благодійні матчі, матчі за збірну, ігри кваліфікації. Все це на фоні роз'їздів по Європі, нові готелі, бази, постійна потреба показувати потрібний результат - це важко не тільки фізично, але і психологічно. Тому і такий результат.
Ответить
0
0
avatar
vismut (Запорожье)
28.08.2022 в 20:31
Большой привет Эдику Сарапию! Поддержал марку Металлурга!!! А удивили Львов. Ведь там играли. Почему то.
Ответить
0
0
Romerik (YNWA)
28.08.2022 в 20:16
Команді кожні 3 роки потрібно оновлювати склад, щоб не було застою. Луч видав максимум з команди в першому сезоні, а далі цей вже згаданий застій і відбувається досі. Нема куди рости. Все що могли, все виграли. Для єврокубків потрібна нова кров. Так, для упл команда топ, але як ми бачимо, деколи і в упл крах. А сам Луч як Моуріньо. Час йде, його ідеї, які були топ десять років назад - зараз не працюють в Європі. А мінятися один не хоче, а другий вже старий.
Ответить
+1
-2
avatar
Оlegуurсhak (Хмельницький)
28.08.2022 в 20:30
Может ты не обратил внимание, но Попов, Забарный, Сирота, Ванат, Дубинчак, Тымчик играют менее 3-х лет за Динамо, а еще Овчаренко, Яцык, Царенко и т.д
Ответить
+1
0
Judаs (Київ)
28.08.2022 в 20:12
Якщо Суркіс не підключить судівський корпус, диня з такою грою вилетить в першу лігу...
Ответить
+3
-3
воха73 (киев)
28.08.2022 в 20:06
Ніколи не думав, що можу таке сказати,( написати), про улюблену КОМАНДУ. Ви - ГІВНО!!! Сидор, Шапа, беседин.. просто гівно!
Ответить
+4
-2
cucumber (Киев)
28.08.2022 в 20:05
Дуель Кучер-Луческу закінчилася на користь першого. Скільки ще дуелей нужно програти старому щоб до Суркіса дійшло, що команди нема? Команді потрібен крєативний тренер, який розжене пів-команди і примусить тих, що залишаться, грати у сучасний футбол. Ну невже не видно, що гравці деградують і звикаються з думкою, що вони не здатні вигравати? вася огурцов
Ответить
0
-4
Dimoncho (Kharkiv)
28.08.2022 в 20:32
А кому он еще проиграл? Или ты считаешь, что ДК по составу должно было выносить Бенфику??
Ответить
+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
28.08.2022 в 20:00
Все це жах! Радий за Дніпро-1, але це жах!
Ответить
+2
-1
x-valera (kovel)
28.08.2022 в 19:44
динамо кривбас и ворскла це три команди які будуть боротися за зону вильота
Ответить
+2
-5
Dimoncho (Kharkiv)
28.08.2022 в 20:33
не, Вернидуб что то придумает
Ответить
0
-1
vlotko (Броди)
28.08.2022 в 20:42
Бред.
Ответить
0
0
Footballers (Умань)
28.08.2022 в 19:43
Чекаю матчів з Апоел Ларнака)
Ответить
+2
-2
avatar
Spokoyno (Київ)
28.08.2022 в 19:37
Ривок у групу ЛЧ закінчився провалом... Подвійним провалом.
Ответить
+1
-2
жажа_the_best (Харьков)
28.08.2022 в 19:36
Ба, дырявые на последнем месте! Какая красота! Глаз не отвести! Жена, срочно распечатай эту таблицу, в золотую рамку ее и на стенку над кроватью повесь! Она мне будет душу греть перед сном!
Ответить
+4
-5
Romb_DK (Київ)
28.08.2022 в 20:39
те що ти дирявий ні для кого не секрет. при чому гівн@ тече з обох щілинЩо не дивно бо мозок згнив вже давно, разом з Жажою зе бестом
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
28.08.2022 в 19:31
Видимо на казино денег не хватает, приходится расплачиваться ставками на тотализаторе:)))
Ответить
+5
-4
жажа_the_best (Харьков)
28.08.2022 в 19:30
Днепр и Металлист будут за золото бороцца в этом сезоне! Ставьте на эти команды! Гарантирую вы не прогадаете!
Ответить
0
-3
Dimoncho (Kharkiv)
28.08.2022 в 19:36
к сожалению, эти команды попали в число сепаратистов УПЛ, и у них по регламенту через несколько туров начнут снимать очки. Так что наврятли...
Ответить
+1
-5
Просто football фан (Рівне)
28.08.2022 в 19:40
Чому ж)Варто завтра Металу допустити Сетанту на стадіо, а потім в наступному турі Дніпру, і вуаля)
+3
-3
Dimoncho (Kharkiv)
28.08.2022 в 19:51
согдасен, но коломойский не позволит этого сделать(
+1
-2
LEVgcUqs (Чернігів)
28.08.2022 в 19:58
І шахтьор без міста.
Ответить
+1
-2
жажа_the_best (Харьков)
28.08.2022 в 19:28
Ха-ха-ха!!! Браво Днепр! Отодрали дырявых по полной!
Ответить
+5
-4
Romb_DK (Київ)
28.08.2022 в 20:40
те що ти дирявий ні для кого не секрет. при чому гівн@ тече з обох щілинЩо не дивно бо мозок згнив вже давно, разом з Жажою зе бестом
Ответить
0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
28.08.2022 в 19:28
Щось я пропустив.. А як Динамо зіграло?
Ответить
0
-4
Dimoncho (Kharkiv)
28.08.2022 в 19:37
так же как обычно
Ответить
+3
-2
dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.08.2022 в 19:27
Днепр и Кучер молодцы ! Болельщиков Днепра с победой!
Ответить
+3
-3
avatar
Бaрселиниус (землянин)
28.08.2022 в 19:36
Брат, прими мои соболезнования, мы сегодня товарищи по несчастью. А Днепр хорошо играл, это да.
Ответить
+2
-1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
28.08.2022 в 19:26
Это просто ппц. Похоже, что Луческу прочитал игрокам перед игрой мой комментарий, который я написал в анонсе и те решили, что бегать не обязательно, возможно Днепр сами себе забьёт. Ну извините пацаны, я не это имел ввиду, писавши тот комментарий Иногда по лицу человека можно примерно определить кем он работает. Если бы я не видел Беседина в футболке Динамо, я бы подумал, что это ленивый водитель грузовика.
Ответить
+3
-5
avatar
Бaрселиниус (землянин)
28.08.2022 в 19:42
Беседин - дальнобойщик.
Ответить
+2
-3
dav7dbecks (Днепропетровск)
28.08.2022 в 19:16
Співчуваю дідам з села, які дивились матч «Динамо». Краще би Суркіси за команду переживали, а не за них.
Ответить
+5
-5
volnov.vitia
28.08.2022 в 19:28
Ответить
+1
-3
Golfik25 (Киев)
28.08.2022 в 19:13
Сбылась мечта фанатов колхозных команд. Динамо и ШД теперь уровня их команд, Аля колос, Львов итд, теперь будет интересный чемпионат, то, о чем мечтали селюки. Теперь условный Днепр1, Львов и Колос будут побеждать в чемпионате и играть в ЛЧ и показывать уровень по лучше, чем ДК и ШД.
Ответить
+5
-6
witcher_r (Киев)
28.08.2022 в 19:15
Чуєш ти,долбодятел,твоя дирка,зараз і нагадує колзоз,на чолі з циганом.І взагалі єбліще закриц своє,уйобок
Ответить
+3
-7
Golfik25 (Киев)
28.08.2022 в 19:18
Ну так, ты же колхозница и мечтала, чтоб гранды стали колхозниками как ваши команды. Жри теперь и радуйся.
+3
-3
Лекарь (село Дарниця)
28.08.2022 в 19:17
Якого ще їх уровня? Динамо дно, втрати у Динамо є, але дуже незначні. Крім того, тренер лишився старий. То хто гравцям Динамо винен? Вийшли такі собі "зірки", не бачимо вже конкурентів! І отримали три ляпаса. Я дуже радий перемозі Дніпра, та дуже радий поразці суркісні. Суркісню на нари!
Ответить
+3
-3
Pianist (Киев)
28.08.2022 в 19:19
Что ты мелешь? Я киевлянин, играл в юниорском составе Динамо в своё время. Мы всегда уважительно относились ко всем! Как ты можешь так писать о жителях и болельщиках других украинских городов? Нынешняя динамовская молодёжь - это не футболисты. Это юнцы, получающие миллионы долларов, имеющие губодуек и думающие только о Мальдивах. Они и спорт - это разные вещи. У них бизнес, золотое времяпровождение и тд. Н
Ответить
+7
-1
Golfik25 (Киев)
28.08.2022 в 19:21
Почитай комментарии других жителей,ка кони отзываются о жителях Киеве и ДК, и потом задай вопрос, а как к ним тогда относится? Колхоз и не более
+2
-6
Pianist (Киев)
28.08.2022 в 19:25
Golfik, так нельзя. Мало ли что кто пишет?! Ни один достойный человек не позволит себе отзываться пренебрежительно к другим людям, особенно по признаку места жительства.
Ответить
+4
-1
volnov.vitia
28.08.2022 в 19:30
Гольф, дивують твої коментарі. Здавалось би це динамівці бігали по гілкам шахти і раділи їх розвалу без бразил. Під кожним трансфером. Здавалось би це у них відбулась мрія ідіота.
Ответить
+1
-2
LEVgcUqs (Чернігів)
28.08.2022 в 20:04
Та не потрібно кичиться своїм шахтьором, всі команди без бразильців і грають.... А тут шахтьор, шахтьор...., дійсно мрія ідіота.
+1
-2
butre (мама)
28.08.2022 в 19:33
Ти не гульфік, а вміст дирявого гульфіка!
Ответить
0
-2
Papaye (Dnipro)
28.08.2022 в 20:46
Розумію Ваше засмучення, але. . Чому Ви ставите Дніпро набагато нижче Динамо та вважаєте їх за атсайдерів? Чи це вперше Динамо вихватує від ЦЬОГО вже Дніпра три голи? Та й яка різниця хто програє у ЛЧ умовній Баварії: гранд Динамо з рахунком 7:0, або селюки з рахунком 9:0?
Ответить
0
0
MaximSK (Киев)
28.08.2022 в 19:11
Как говорил Блохин, надо разбираться почему так случилось, надо ждать возвращения Цыганкова, другие игроки атаки находятся в плохой форме, после войны Буяльский и Шапаренко стали просто нулевыми, бегают 90 минут, но КПД их действии практически на нуле, про Беседина вообще вопросов нет, он никакой не футболист, нужно на его место наигрывать либо Гармаша либо Ваната. Ну и защита сегодня провела еще один провальный матч, худшим был Сирота, но и другие игроки допускали много ошибок включая Забарного, какой Тоттенхэм его возьмет. Если Аек выиграл у Днепра 3-0, а мы проиграли Днепру 0-3, значит они нас выиграют 6-0, страшно становится после этого. Команда находится в кризисе, в последних трех играх 0-11 получили.Наверное надо было делать трансферы как Днепр и Ворскла, а не бездействовать, ведь деньги у Суркиса были, или он их проиграл в казино в Монако.
Ответить
+10
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
28.08.2022 в 20:10
Підтримую 100 відсотків, головне що атакувальних дій немає, нападаючого навіть посереднього немає, це все вже було видно не сьогодні, в матчах з Фенербахче і Штурмом. Команда повністю неготова до сезону, ніяких осмислених дій з загостренням у атаці. Ці гравці, які здавалось би повинні вже бути зіграні, нічого не показують. А може вже Луческу дійсно на пенсію.....
Ответить
0
-3
Jovan Markoski
28.08.2022 в 19:10
Куяне что ж так слабо? Как же так?
Ответить
+4
-6
Golfik25 (Киев)
28.08.2022 в 19:16
Не устал оскорблять людей? Орк конченый
Ответить
+3
-4
аалекс ( Крым)
28.08.2022 в 19:09
Абсолютно заслуженная победа Днепра. Киевляне ещё от Бенфики не отошли.
Ответить
+2
-2
Pianist (Киев)
28.08.2022 в 19:09
От Мальдив они не отошли…
Ответить
+5
-3
avatar
Spokoyno (Київ)
28.08.2022 в 19:43
А три круги на прохід у групу ЛЧ, поки вони на Мальвах розважались, ви грали?
+1
-2
Pianist (Киев)
28.08.2022 в 19:59
Spokoyno, а результат? ;) 0-5 від Бенфіки? Я Вам на майбутнє так скажу: ніколи не апелюйте такими аргументами. Я не футболіст. Я займаюся іншими справами, і не претендую на те, щоб проходити в групу. Свою роботу я виконую професійно. А вони - ні. Тому Ваш коментар нерелевантний як мінімум. Питання тут комплексне. Цим золотим пацанам на крадені гроші створили найкращі в країні умови для того, щоб вони продовжували якісно виконувати свою роботу. На відміну від інших чоловіків їхнього віку ці юнці з перших же днів війни були не в окопах, а в Європі. Зі своїми губодуйками і навіть батьками (Циганков). В них все добре з роботою, з грошима і лише деякий дискомфорт в плані логістики. На відміну від інших людей в Україні. А замість того, щоб якісно виконувати свою роботу вони валяють дурня. От і результат. І це бридко.
Ответить
+2
-1
Pianist (Киев)
28.08.2022 в 19:09
Суркисы - на»уй! Луческу - на»уй! Футболисты - в военкомат!!!
Ответить
+4
-2
tolina-ystas (Краматорск)
28.08.2022 в 19:08
Когда так начинают играть лидеры это свидетельство деградации футбола в лиге в целом.Тем более,что у киевлян степень влияния легионеров покинувших команду минимальна и тренер на месте.Днепр 1 трудился хорошо!
Ответить
+2
-1
avatar
scorpius (Ck)
28.08.2022 в 19:10
Формально встречались 2-я и 3-я команды прошлого сезона, так что Д-1 тоже практически лидер
Ответить
+1
0
Просто football фан (Рівне)
28.08.2022 в 19:07
Матч кайф! Дніпро-1 сподобались. Пресинг! Я ще після поразки в ЛЄ писав, що вони дивляться на полі, треба награвати зв'язки між новачками. По статистиці також в одні ворота... Динамо розчаровує! П.С. Ігор після першого голу, все повторював як мантру, як несподівано, як несподівано... Дніпро завдав 12 ударів, 7 в площину (втричі! більше ніж суперник) і пресингував так, що ДК не могло вийти зі своєї половини цілими відрізками. Якби не знати хто грає в тій дивній формі, можна було б подумати, якийсь середняк єврочемпів. Несподівано було б, якби любитель кохве, допустив Сетанту на свій домашній матч Дніпра, тим самим кинувши тих, хто вже зашкварився)))
Ответить
+1
-2
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
28.08.2022 в 19:06
С одной стороны и хорошо,что многие этого не видели,будет интересно
Ответить
0
-1
Дыр0к0л (Енакиево)
28.08.2022 в 19:06
Дырка поборется за 5-6 место в этом сезоне !! Шахтер, Заря, Днепр-1 будут бороться за чемпионство !!
Ответить
+2
-5
avatar
scorpius (Ck)
28.08.2022 в 19:19
Не-не, Шахтер сюда не впутывай - у нас новая молодая команда, золото нам рано, дорогу опытным!
Ответить
0
-1
LEVgcUqs (Чернігів)
28.08.2022 в 20:13
Ні. ні шахтьор на першому місці.
+1
-1
олег донецьк Украіна (донецьк)
28.08.2022 в 19:04
"фавориты"сезонане рано ли примеряли медали?
Ответить
+4
-1
storm_ua (Николаев)
28.08.2022 в 19:02
Ахахаха,сурки отдайте команду знающим людям.....отдайте и валите..забирайте цыгана своего позорного и больше не возвращайтесь.
Ответить
+5
-3
avatar
Оlegуurсhak (Хмельницький)
28.08.2022 в 19:11
Например?
Ответить
+1
0
storm_ua (Николаев)
28.08.2022 в 19:20
Есть люди которые уже не раз пытались перехватить ДК, с начала говорили что жто айтишники, но потом был инсайд что это группа украинских трейдеров , которые давно на западе живут..Но сурок им выкатил сумму в 300 лямов... естественно был послан нах и сурок довольный продолжил убивать ДК...
+1
-1
kiwa83 (черкаси)
28.08.2022 в 19:01
Це типу перший матч і мінус 6 очок, 3 за матч і 3 за пул. Гарний початок)))))
Ответить
+1
-2
avatar
Оlegуurсhak (Хмельницький)
28.08.2022 в 19:00
Когда уже в новой форме играть будут, ну в той, что со следом от колеса?
Ответить
+5
-1
sasha_lv (Львів)
28.08.2022 в 19:00
Пєсдєтс,,Динамо просто дно ,жодного натяку на гру.......
Ответить
+8
0
Термит (Київ)
28.08.2022 в 19:01
Плутають карти перед Фенербахче )
Ответить
+3
-2
sasha_lv (Львів)
28.08.2022 в 19:02
Аби на 0-3 не на плутали....
+3
-1
Консул (Новоград-Волинський)
28.08.2022 в 18:59
Команди Динамо більше не існує.
Ответить
+7
-1
avatar
scorpius (Ck)
28.08.2022 в 18:58
Я не понял, у нас в этом сезоне будет неожиданно интересный чемпионат?
Ответить
+6
-1
старий фан (Рівне)
28.08.2022 в 19:03
Поділяю вашу думку.
Ответить
+3
-2
Просто football фан (Рівне)
28.08.2022 в 19:08
Все йде до того!)
Ответить
+2
-2
C_Ballack (Днепр)
28.08.2022 в 18:58
Динамо - ДНО
Ответить
+5
-2
shat (киев)
28.08.2022 в 18:57
ПИ ..ДО..РА..СЫ
Ответить
+5
-4
старий фан (Рівне)
28.08.2022 в 19:02
ЦЕ ти підор, а не фанат. Всрався після першого програшу.
Ответить
+3
-8
storm_ua (Николаев)
28.08.2022 в 19:04
После первого?ты круглый двоечник и считать не умеешь даже на пальцах?это третье поражение дыни подряд, с общим счётом голов 8-0
+5
-2
старий фан (Рівне)
28.08.2022 в 19:07
Не розумію москалькою. Програші Бенфіці були прогнозовані, тому навіть підори та куєсоси не ревіли тут.
+2
-4
vinn (Khmеlnitsky)
28.08.2022 в 18:56
Війна на Динамо вплинула менше всіх: гравці не розбіглись, тренер продовжив працювати. Ви мабуть запитаєте то як вони можуть так ганебно грати? Зараз поясню, ви не повірите: вся справа в єдиному пулі! Гравці в депресії, бо їх батьки в селі не можуть подивитись футбол. В селах нема інтернету, а зробити безкоштовні трансляції по УТ-1 Зеленському заборонив Коломойський!
Ответить
+11
-1
Мурзік Васильович (Київ)
28.08.2022 в 19:02
Так матч ж по 2+2 показували...
Ответить
0
0
старий фан (Рівне)
28.08.2022 в 19:04
В селі не у всіх є Т-2, а на УТ-1 не показували. Жах.
+4
-3
shat (киев)
28.08.2022 в 18:56
сколько Ахметов заплатил Луческу за развал Динамо ?
Ответить
+7
-5
олег донецьк Украіна (донецьк)
28.08.2022 в 19:03
спроси у суркиса зачем он его брал.прошла любовь-завяли помидоры?
Ответить
+2
-1
старий фан (Рівне)
28.08.2022 в 19:06
ЦЕ кондом Динамо любить, коли вони виграють, і куєсосить, коли програють, бо сам куєсос.
+1
-2

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде