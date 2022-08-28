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Первая официальная победа Йовичевича. Видео гола и обзор матча Шахтер - Кривбасс 1:0

Премьер-лига
(1 голосов)

"Кривбасс" в УПЛ пока только проигрывает

Первая официальная победа Йовичевича. Видео гола и обзор матча Шахтер - Кривбасс 1:0

Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

В первом туре УПЛ "Шахтер" потерял очки в поединке с "Металлистом 1925". Были близки "горняки" и к тому, чтобы во второй встрече подряд снова расписать нулевую ничью. Однако уже на поздних минутах Артем Бондаренко принес дончанам три очка. Забили уже, играя в большинстве: "Кривбасс" по ходу второго тайма потерял Никиту Татаркова, покинувшего поле из-за двух предупреждений.

VBET лига. 2-й тур
28 августа, Киев, НСК "Олимпийский"
Шахтер – Кривбасс 1:0
Гол: Артём Бондаренко 76
Удаление: Никита Татарков 74 (второе предупреждение) - "Кривбасс"

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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LEVgcUqs (Чернігів)
28.08.2022 в 20:20
А навіщо такий огляд аж 14 хвилин? Звичайно 3-5 хвилин, А тут що? Всі уболівальники все бачили по сетанті, чи це чемпіони грають?
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