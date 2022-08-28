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Первая официальная победа Йовичевича. Видео гола и обзор матча Шахтер - Кривбасс 1:0
"Кривбасс" в УПЛ пока только проигрывает
Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий
В первом туре УПЛ "Шахтер" потерял очки в поединке с "Металлистом 1925". Были близки "горняки" и к тому, чтобы во второй встрече подряд снова расписать нулевую ничью. Однако уже на поздних минутах Артем Бондаренко принес дончанам три очка. Забили уже, играя в большинстве: "Кривбасс" по ходу второго тайма потерял Никиту Татаркова, покинувшего поле из-за двух предупреждений.
VBET лига. 2-й тур
28 августа, Киев, НСК "Олимпийский"
Шахтер – Кривбасс 1:0
Гол: Артём Бондаренко 76
Удаление: Никита Татарков 74 (второе предупреждение) - "Кривбасс"
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